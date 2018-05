Xbox One | avviato il rollout pubblico dell’aggiornamento di maggio

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili : Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I controller commercializzati fino ad ora per i disabili sono molto costosi e personalizzati su misura il che significa che non è presente una ...

Al contrario di Switch - Xbox One è la console meno popolare tra gli sviluppatori indie : L'universo indie è spesso la fucina per progetti straordinari e assolutamente imperdibili e in grado di lasciare il segno trasformandosi in veri e propri cult e in successi da milioni di copie vendute. Allo stesso tempo spiccare all'interno di un segmento del mercato così affollato è sempre più complicato e proprio per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione anche la piattaforma su cui lanciare il proprio prodotto.Un sondaggio ...

F1 2018 Uscita PS4 - Xbox One - PC : Quando esce F1 2018? Ecco la data di Uscita di F1 2018 per PS4, Xbox One, PC. Tutto quello che sappiamo ad oggi sul gioco F1 2018. Annunciata la data di Uscita di F1 2018 F1 2018 Uscita F1 2018: scalda i motori, il racing game di Codemaster arriva il 24 agosto. Codemasters e Koch Media hanno annunciato oggi che F1 […]

HITMAN : Definitive Edition per PS4 e Xbox One ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia che HITMAN: Definitive Edition sarà disponibile in Italia dal 18 maggio per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X e Xbox One. Sviluppato da IO Interactive, HITMAN: Definitive Edition raccoglie tutti i contenuti già usciti e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di HITMAN, oltre a nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive: Freedom Fighters, ...

Trapela qualche informazione sul nuovo controller progettato da Xbox per i disabili : Una figa di notizie ha Trapelato un'immagine del nuovo controller in cantiere presso Xbox, riporta windowscentral.Come potremo immaginare si tratta di un controller non ancora annunciato, e dalla forma particolare come mostrano le immagini. Il controller è infatti pensato per persone affette da una qualche forma di difficoltà motoria, lo dimostrerebbero anche i tasti A e B dalle dimensioni generose.Sul lato sinistro intravvediamo anche una porta ...

DIVINITY : ORIGINAL SIN 2 – DEFINITIVE EDITION arriva su Xbox One : BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia che i possessori di Xbox One potranno usufruire di un’esperienza unica di DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 – DEFINITIVE EDITION, il pluripremiato GDR fantasy per giocatore singolo e in cooperativa. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 – DEFINITIVE EDITION approda su Xbox One Infatti, dal 16 maggio, ...

Divinity : Original Sin II è uno dei migliori RPG di tutti i tempi e il debutto su Xbox One ha finalmente una data : "Uno dei migliori RPG, di sempre". Una frase decisamente esplicita ma per nulla esagerata che spicca all'interno della nostra recensione della versione PC di Divinity: Original Sin II.I ragazzi di Larian Studios stanno dimostrando di aver creato una formula di gioco eccelsa che cerca di andare oltre all'impostazione da "semplice" RPG vecchia scuola. Una formula di gioco che a brevissimo sbarcherà anche su Xbox One all'interno del programma Xbox ...

Un video analizza Gears of War 2 su Xbox One X : Quanti di voi sono in attesa di un nuovo capitolo di Gears of War? Probabilmente sarete (saremo) in molti e, secondo le ultime previsioni del noto analista Michael Pachter, un nuovo episodio lo vedremo su current gen, quindi prima del lancio di una nuova Xbox.Mentre rimaniamo in attesa di capire quando potremo avere tra le mani Gears of War 5, il secondo capitolo della famosa serie è arrivato anche su Xbox One X e, la precisa analisi di Digital ...

Dolby Atmos : la nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One : Dolby Atmos rappresenta la nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One. Il mondo dell’audio ad alti livelli, da decenni nelle nostre case attraverso appositi apparecchi elettronici, dapprima stereofonici, dipoi anche multicanale, è finalmente approdato negli ambienti moderni, finanche con l’ausilio di strumenti quotidiani, quali i computer e, da ultimo, i dispositivi mobili. Sarà un’opportunità piena, ovvero monca? Origine dell’accordo tra ...

Xbox One - Microsoft smentisce i dati di vendita EA : Tutto questo mentre PS4 ha piazzato - dato ufficiale - quasi 80 milioni di console in tutto il mondo.

Alte prestazioni e un design tagliente : l'Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata è semplicemente bellissima : Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan di Black Panther e di Xbox One, dato che permette di vincere una bellissima Xbox One X a tiratura limitata ispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare di Xbox One X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema Black Panther. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : l'uscita su Xbox One - PC e Switch è stata anticipata : Dopo essere arrivato su PlayStation 4 nel giugno del 2017, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy si appresta a debuttare su PC, Xbox One e Nintendo Switch, anche se questo potrebbe avvenire prima di quanto i fan si aspettassero.La remastered dei primi tre capitoli della serie Crash Bandicoot era infatti prevista sulle nuove piattaforme per il 10 luglio, ma con un annuncio a sorpresa su Twitter Activision ha annunciato di aver anticipato di circa due ...

Anticipata l’uscita di Crash Bandicoot N Sane Trilogy su PC - Xbox One e Switch : Crash Bandicoot N Sane Trilogy ha anticipato il lancio su PC, Xbox One e Nintendo Switch di qualche giorno, come si legge sul blog ufficiale di Activision.. Inizialmente previsto per il 10 luglio 2018, Activision di recente ha voluto sorprendere i fan di Crash annunciando che il gioco sarà disponibile già a partire dal prossimo 29 giugno. Cosa contiene Crash Bandicoot N Sane Trilogy l’uscita quindi è stata Anticipata di circa due settimane, ma ...

The Division fornisce un altro magnifico upgrade su Xbox One X : The Division è stato un titolo controverso quando è uscito nel 2016. Da un lato si gridava al downgrade grafico rispetto al primo trailer mostrato, ma d'altro canto Ubisoft Massive è comunque riuscita a dare prova di una fantastica tecnologia grafica nel gioco finale. Infatti, lanciando oggi il gioco su Xbox One X, adesso aggiornato con una patch 4K, la vastità delle feature dell'engine di Snowdrop impressiona ancora oggi. Effetti di nebbia ...