WikiLeaks | l' Ecuador ha speso 5 milioni per proteggere Assange

(Di giovedì 17 maggio 2018) Spiato da anni attraverso delle telecamere nascoste. Protagonista di questo fatto insolito è uno degli uomini più discussi del pianeta: il fondatore diJulian. Il 46enne vive all'ambasciata dell'a Londra dal giugno del 2012.Come rivelato dal Guardian, il governo di Quito hacinquedi dollari in un'operazione segreta di sicurezza per proteggerlo. Una società internazionale di sicurezza, ingaggiata dal governoiano, filmava e monitorova segretamente tutte le attività della sede diplomatica. Il tutto all'insaputa dell'ambasciatore. Ma come faceva? la società aveva affittato un appartamento da 2800 sterline al mese ina dimora inglese dell'età edoardiana proprio dietro all'ambasciata dove alloggiava il team incaricato della sorveglianza.I rapporti descrivevano in dettaglio le interazioni dicon il personale dell'ambasciata, i suoi legali ...