WHITNEY HOUSTON ABUSATA DALLA CUGINA Interviste a parenti e amici della cantante per la

WHITNEY HOUSTON abusata da bambina : la rivelazione shock a Cannes 2018 : Whitney Houston abusata da bambina, questo è il titolo che molte testate giornalistiche stanno riprendendo nelle ultime ore. Presentato nella sezione 'Fuori Concorso' al Festival Di Cannes 2018, il docu-film 'Whitney' di Kevin Macdonald, sta facendo molto discutere. L'icona della musica Pop, deceduta in circostante tragiche la notte dell'11 febbraio 2012 a soli 48 anni, è la protagonista di una storia agghiacciante che scioglierebbe anche ...

Meghan Markle - nozze tra WHITNEY HOUSTON e i pianti per l'abito : Meghan Markle e il Principe Harry hanno già predisposto quasi tutto per il Royal Wedding . A partire dalla musica. Quale sarà, infatti, la canzone a suggello del loro primo ballo da sposati? Ok ...

Luca Tommassini : "Sopravvissuto alle notti a base di cocaina con WHITNEY HOUSTON - stavo per morire per aver mangiato 13 mozzarelle intere" : Sopravvissuto alle nottate a base di cocaina con Whitney Houston, stavo per morire per un'intossicazione da mozzarelle. questo è Luca Tommassini, genio e sregolatezza, art director di fama mondiale, ha lavorato con i più grandi artisti del mondo, da Madonna, a Michael Jackson, da Whitney Houston a Geri Halliwell fino a Robbie Williams.Approdato nella tv italiana, è stato per anni direttore artistico di XFactor prima di ...

Video di Emma Muscat contro Carmen Ferreri in I will always love you di WHITNEY HOUSTON e il messaggio di nonno Gianni : Emma Muscat contro Carmen Ferreri ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del second serale in onda su Canale 5 sabato 14 aprile. Per la seconda prova della seconda fase, le due cantanti sono invitate a sostenere una prova comparata fortemente voluta dai docenti di canto del programma. Ad entrambe era stata assegnata una canzone di Elisa (Luce), con la possibilità di proporre un brano in sostituzione. Mentre Carmen ha deciso di non avvalersi ...

WHITNEY HOUSTON - un premio Oscar per il biopic 'Un racconto definitivo sulla sua vita' : Si intitola semplicemente Whitney il film biografico dedicato a Whitney Houston, diretto dal premio Oscar Kevin Macdonald, che uscirà il 6 luglio prossimo, a sei anni di distanza dalla morte dell'...