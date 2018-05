WhatsApp | più poteri all amministratore e nuove funzioni per le chat di gruppo

WhatsApp - Festa della Mamma 2018 : i messaggi di auguri più simpatici e le migliori GIF WhatsApp - Facebook e Instagram : Festa della Mamma 2018, i messaggi di auguri classici e simpatici e le migliori GIF per WhatsApp, Facebook, Instagram, foto: Pinterest WhatsApp, Festa della Mamma 2018: i messaggi di auguri più ...

“Oh - finalmente!”. WhatsApp : ora tutto più wow. Una curiosa (e utile) novità che rende le nostre “chattate” più veloci e pratiche. Forse qualcuno l’avrà anche notato… Ci voleva - vero? : In questi ultimi giorni abbiamo parlato di WhatsApp, citando una strana catena di spam con un puntino nero e del testo nascosto che provoca il blocco temporaneo della chat. Ora però, dal servizio di proprietà di Marl Zuckerberg, arrivano altre novità in chiave dell’esperienza d’uso. L’app di messaggistica di Menlo Park ha infatti appena aggiunto il supporto alla riproduzione dei video provenienti da Instagram e Facebook direttamente ...

L'addio del cofondatore di WhatsApp riguarda tutti. Più di quanto si creda : Oltre che una decisione manageriale, era apparsa come una affermazione politica. Che però, ora, oltre a creare tensioni coi governi, sarebbe vista dal board di Facebook come un ostacolo allo sviluppo ...

L’addio del cofondatore di WhatsApp riguarda tutti. Più di quanto si creda : Dei due cofondatori, non ne è rimasto uno. Dei valori e delle garanzie che rappresentavano, non è chiaro cosa rimarrà. Di certo resta il fatto che la decisione del Ceo di Whatsapp, Jan Koum, di andarsene è un duro colpo all’immagine della app e della sua casa madre (Facebook). Specie in tempi come questi, in cui il social network è sotto torchio per lo scandalo ...

WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori : Arriva una nuova versione di WhatsApp Beta che introduce alcune novità per quanto riguarda i Gruppi. Nuove impostazioni della privacy sono a disposizione degli amministratori dei Gruppi grazie alla nuova implementazione denominata "Gruppi Ristretti" tramite cui gli admin possono gestire varie restrizioni da assegnare ai membri stessi. L'articolo WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori proviene da ...

Buon 1° Maggio 2018 - Festa del Lavoro : ecco le più belle FRASI e CITAZIONI per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 1° Maggio si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), e quindi i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, ...

Hai meno di 16 anni e vivi in Europa? Ecco perché non puoi più usare WhatsApp : L’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook ha aggiornato i termini di servizio per adeguarsi al nuovo Regolamento europeo per la privacy

WhatsApp/ L'applicazione più scaricata del mondo cancellata in Francia? Ecco perché... : WHATSAPP, due interessanti novità entro il mese di aprile: Ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Auguri buon 25 aprile 2018 : le più belle immagini e frasi per la Festa della Liberazione su WhatsApp : Un buon 25 aprile è d'obbligo per festeggiare a dovere con immagini e frasi la Festa dellla Liberazione anche per quest'anno via WhatsApp o altro social. Cosa significa esattamente la ricorrenza e quali sono i simboli dell'appuntamento così sentito? Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutte le città e i paesi in cui erano presenti ancora i nazifascisti. ...