WhatsApp | cambiano le chat di gruppo | tutte le novità

Come cambiano i gruppi WhatsApp : (Foto: Gaia Berruto/Wired) gruppi di WhatsApp, dall’adorazione al fastidio, nell’arco di pochi minuti: tanto utili, quanto urticanti, in certi momenti. Ma ci si può sempre chiamare fuori e anzi, sempre di più. Novità nel servizio di messaggistica istantanea di casa Facebook. Tanto per cominciare, sarà aggiunta la descrizione del gruppo, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo” che permette di ...