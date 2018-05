Weekend sotto l’acqua

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – L’aria fredda di questi giorni, legata a una circolazione depressionaria, continua a rendere instabile l’atmosfera, specialmente ad alta quota dove si creano le condizioni per lo sviluppo di temporali. Forti acquazzoni saranno ancora protagonisti su Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. Attesi anche a Roma, Firenze, Perugia, Milano e Padova mentre le regioni meridionali resteranno più soleggiate, fa sapere il team de ‘iLMeteo.it’.– Venerdì è prevista un’attività temporalesca meno diffusa ma nel19-20 maggio l’arrivo di un’altra perturbazione fredda in quota minerà ancora una volta il tempo. I temporali diventeranno via via più diffusi sulle Alpi, sulle Prealpi e in Piemonte e Lombardia tornerà il pericolo grandinate. Temperature in graduale aumento, ...