Week-end del 19 e 20 maggio 2018 | gli eventi a Bari e provincia

Nove Colli - mongolfiere - comici e musei : il Weekend svela la bellezza in Romagna

Skyworld : DLC in arrivo e Weekend gratuito per il gioco in realtà virtuale : Quest'oggi Vertigo Games ha una serie di notizie interessanti per tutti gli amanti dei giochi in realtà virtuale, riporta VRfocus.Bisogna infatti sapere che Skyworld, titolo capace di unire insieme elementi di strategia in tempo reale e a turni, riceverà un nuovo DLC, intitolato Lost Worlds.Non è ancora tutto: per chi non avesse ancora avuto modo di provare il gioco, o si stesse ancora domandando se la VR fa per lui, c'è da sapere che proprio ...

Rugby – Eccellenza - Pro 14 e non solo : il palinsesto del Weekend : Rugby in tv: Eccellenza, Pro14, Super Rugby e GPS7S nel palinsesto del weekend Si parte nella mattinata di domani con la sfida tra Hurricanes e Reds, match valido per la quattordicesima giornata di Super Rugby che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 2 HD alle 9.35. Nella serata spazio alla prima semifinale play-off del Guinness Pro 14 tra Glasgow Warriors e Scarlets: diretta su eurosport player alle 20.45 e differita su Eurosport 2 alle ...

Questo Weekend è la Festa dei Musei : prezzi e aperture straordinarie (anche di notte) : Sarà un weekend da dedicare all’arte: il 19 e il 20 maggio si festeggiano le Giornate Internazionali dei Musei e per l’occasione, oltre a vedere le normali esposizioni, sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, speciali visite guidate. Nuove occasioni di incontro e condivisione, che potremo provare anche facendo le ore piccole, perché sabato 19 maggio torna anche la Notte Europea dei Musei: migliaia di strutture museali in ...

Pienza - qual è il Weekend migliore per scoprire il magico borgo toscano. Caffeina consiglia : Al via la VI edizione dell’Emporio Letterario nella gemma della Val d’Orcia. Dal 25 al 27 maggio tre giorni di arte, cultura e libri In Val d’Orcia arrivano i candidati al Premio Strega: è questo il cuore della proposta dell’Emporio Letterario di Pienza, organizzato per la VI volta da Fondazione Caffeina Cultura con la direzione artistica di Giorgio Nisini, in collaborazione con la città e la Pro Loco di Pienza e con il ...

Previsioni meteo Italia per il Weekend. Che tempo farà : La primavera 2018 passerà alla storia come una delle più calde degli ultimi due secoli: ad affermarlo è il Centro Epson meteo che ha raccolto i dati delle ultime settimane e ha scoperto che il caldo afoso della seconda metà di aprile ha fatto schizzare le temperature ben al di sopra della media. L’anticiclone sub-tropicale proveniente dal Sahara ha portato con sé un anticipo di estate con valori prossimi ai 30 gradi, persino nelle zone ...

Weekend al Castello : Ce ne sono (almeno) 20mila nel nostro Paese, e hanno fatto la storia: sono le fortificazioni che ci hanno difeso dagli invasori, antiche dimore di famiglie nobili a cui si è intrecciato il nostro destino. Ecco i castelli italiani, un patrimonio inestimabile eppure poco conosciuto, e questo è il mese migliore per rimediare perché anche quest’anno il 19 e il 20 maggio tornano le Giornate Nazionali dei Castelli. In 19 regioni saranno aperti al ...

Nel Weekend a spasso nel Viterbese tra prodotti tipici - giardini di sculture e selve impenetrabili : Info: Cilla, 32775555056; Emanuele, 3332399963; A Montalto di Castro, sabato e domenica, Sagra dell'Asparago verde , via Aurelia Tarquinia, , con fiera-mercato, stand gastronomici, spettacoli, ...

Meteo : Weekend tra sole e nuovi acquazzoni : Ancora instabilità nei prossimi giorni Il vortice depressionario che negli ultimi giorni ha penalizzato gran parte della nostra Penisola nel corso dei prossimi giorni si allontanerà verso l'Europa ...

Meteo - Weekend con tanto sole e pochi temporali : la mappa : Finalmente, vien da dire. Nel terzo fine settimana di Maggio l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione con conseguenti meno temporali e temperature in aumento. tanto sole e pochi temporali...

Piacenza e provincia : gli eventi nel Weekend da venerdì 18 a domenica 20 maggio : Previsti concerti, mostre, esibizioni di ballo, spettacoli teatrali, degustazioni, aperitivi e cene a tema per una notte davvero magica. 2. In contemporanea alla Notte Blu la Notte Europea dei Musei ...

Weekend per lo più soleggiato - ma forte rischio di temporali : Roma - L'alta pressione nel corso del Weekend ancora non riuscirà a imporsi sul nostro Paese, disturbata da infiltrazioni fresche e instabili alle quote medio-alte dell'atmosfera. Ciò favorirà ancora qualche acquazzone o temporale a evoluzione diurna sulle zone montuose, specie quelle alpine, mentre sulle aree pianeggianti e lungo le coste il tempo rimarrà in genere più soleggiato e mite, specie al Centrosud. ...

Festa dei Musei : da Napoli a Milano - tutte le iniziative del Week end : Questo week end sarà interamente dedicato ai Musei, grazie alla Festa indetta dal Mibact in continuità con la Giornata mondiale dei Musei del 18 maggio. Tantissime iniziative, da Nord a Sud, per riscoprire il fondamentale valore culturale dei Musei.Continua a leggere

Weekend sotto l’acqua : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – L’aria fredda di questi giorni, legata a una circolazione depressionaria, continua a rendere instabile l’atmosfera, specialmente ad alta quota dove si creano le condizioni per lo sviluppo di temporali. Forti acquazzoni saranno ancora protagonisti su Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. Attesi anche a Roma, Firenze, Perugia, Milano e Padova mentre le regioni ...