Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Diretta | Maria De Filippi e

Vuoi scommettere? | Prima puntata 17 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Da stasera, giovedì 17 maggio, in Prima serata su Canale 5 parte Vuoi scommettere?, il game show che vede per la Prima volta insieme in tv Michelle Hunziker - che ha condotto anche la versione tedesca del programma “Wetten, dass…? - e la figlia Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale.Su TvBlog il liveblogging a partire dalle ore 21.30.prosegui la letturaVuoi scommettere? | Prima puntata 17 maggio 2018 in diretta ...

“Vuoi scommettere?” – Prima puntata di giovedì 17 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni torna Scommettiamo che…?, ma cambia rete, titolo e conduzione. Diventa Vuoi scommettere?, passa da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi scommettere? […] L'articolo “Vuoi scommettere?” – Prima puntata di giovedì 17 ...

Vuoi Scommettere? al via su Canale 5 : anticipazioni e ospiti della prima puntata : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Per Vuoi Scommettere?, una delle poche novità della stagione tv 2017/2018, è arrivato il momento del debutto. Inizia questa sera su Canale 5 il revival di Scommettiamo Che, prodotto da Magnolia, con Michelle Hunziker – già conduttrice della versione tedesca Wetten, dass..? – al timone di uno show tutto suo. In ogni puntata (in totale saranno cinque), Michelle accoglierà in studio – al ...

Anche Nek tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? al via dal 17 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Nek tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. La conduttrice svizzera sperimenterà per la prima volta la conduzione con la sua figlia maggiore, avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti. Le sfide della prima puntata saranno tante, ma Michelle Hunziker non si è fatta mancare gli ospiti importanti. Oltre a Nek, saranno in studio Anche Maria De Filippi, Antonino Cannavacciuolo, Silvia Toffanin, Ricky ...

