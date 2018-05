Vulcano Kilauea | almeno 125 terremoti scuotono la vetta mentre non si placano le

L’enorme colonna di fumo del Vulcano Kilauea. Le immagini dalle Hawaii : Una colonna di cenere alta oltre 4 chilometri si è alzata dal vulcano Kilauea. È allarme a Big Island, la più grande isola dell’arcipelago delle Hawaii, perché secondo gli esperti dell’US Geological Survey indica un’eruzione significativa imminente. La colonna di fumo potrebbe estendersi fino a 20 chilometri dal cratere danneggiando il traffico aereo. C’è anche il pericolo di soffocamento da anidride solforosa. L’eruzione è la ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : la burrascosa storia di 35 anni di eruzioni continue : Il vulcano Kilauea delle Hawaii continua ad emettere lava, cenere e gas nelle aree residenziali dell’angolo sudorientale della Grande Isola da quando ha cominciato ad eruttare il 3 maggio scorso, distruggendo 27 case. Come molti altri vulcani hawaiani, il Kilauea è un vulcano a scudo che emette lava basaltica fluida ed è definito da una forma a cupola piuttosto che da una vetta ripida. L’attività delle ultime settimane è solo una delle 61 ...

Hawaii - migliaia di cancellazioni - perdite e licenziamenti : ecco come le eruzioni del Vulcano Kilauea stanno danneggiando il turismo : La Grande Isola delle Hawaii è alle prese con il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea quasi da due settimane che, senza una fine in vista e con la minaccia di eruzioni esplosive dal cratere Halemaumau, potrebbero diventare anche un disastro economico. Gli affari sulla Grande Isola sono già stati colpiti duramente da numerose cancellazioni. Alcune, dichiarano le autorità, sono dovute alla confusione: i visitatori non sanno che le eruzioni ...

Vulcano Kilauea - almeno 27 case distrutte dalla lava : nonostante le assicurazioni - molte famiglie potrebbero ritrovarsi con niente : Sulla Grande Isola delle Hawaii, le eruzioni del Vulcano Kilauea hanno distrutto 37 strutture, di cui 27 sono abitazioni. Si è anche aperta una nuova frattura, che porta il numero totale a 21 da quando le eruzioni hanno avuto inizio il 3 maggio. La maggior parte delle abitazioni distrutte dalla lava si trova nella suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna. Alle paure per una serie di eruzioni esplosive ed un mega tsunami, dunque, si ...

Vulcano Kilauea : ecco i pennacchi del cratere sommitale visti dallo spazio : I pennacchi di cenere, polvere e gas emessi dal cratere Halemaumau del Vulcano Kilauea dominano sulla vista della Grande Isola delle Hawaii. Le emissioni, infatti, sono così dense e spesse da essere visibili dallo spazio. L’astronauta Drew Feustel ha twittato un’immagine proprio della cima del Vulcano Kilauea, dicendo che è stata scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nella giornata di ieri, le autorità del Servizio Meteorologico ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : dichiarato lo stato di calamità a meno di un mese dalle disastrose alluvioni dell’isola di Kauai : Il Presidente Donald Trump ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità per la Grande Isola delle Hawaii, dove l’attività vulcanica in corso ha già distrutto decine di case. La dichiarazione significa che sarà disponibile assistenza federale per coprire i costi dei lavori di riparazione alle infrastrutture pubbliche e i costi per le misure protettive di emergenza, inclusi personale della sicurezza, geologi e forze armate. Le eruzioni ...

Vulcano Kilauea : ecco il bilancio dopo oltre una settimana di eruzioni mentre una nuova scoperta semina il panico alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 ...

Vulcano Kilauea : le Hawaii chiedono aiuto nel mezzo di un’emergenza che potrebbe protrarsi a lungo : Il Governatore delle Hawaii, David Ige, sta chiedendo al Presidente Donald Trump di dichiarare lo stato di emergenza a causa dei terremoti e delle eruzioni del Vulcano Kilauea che stanno devastando la Grande Isola. Secondo il Governatore, l’emergenza è così grave da richiedere il sostegno federale. Le autorità dello stato stimano che serviranno oltre 2,9 milioni di dollari per proteggere i residenti per i prossimi 30 giorni. Due suddivisioni ...