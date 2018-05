Vulcanizzazione della gomma

ideegreen

(Di giovedì 17 maggio 2018), non ha nulla a che vedere con i vulcani e stiamo ragionando su dimensioni ben diverse perché questo processo riguarda lae viene spesso utilizzato per modificarne le caratteristiche ed andare a produrre oggetti che con un vulcano hanno poco a che fare. Molto più piccoli e utilizzati in altre zone. Prendiamo ad esempio gli pneumatici. (altro…)Idee Green.