VS | app per segnalare cantieri lavoro nero

Lea Pericoli - campionessa di look : al Centrale applaude Fabio Fognini : Lea Pericoli o dell'eleganza senza tempo. Dentro e fuori dal campo di tennis in cui è stata campionessa di look oltre che di sport , 264 presenze in nazionale, 27 titoli assoluti, 30 Federation Cup, . Impeccabile come sempre, con giacca beige, magliettina chiara e filo di perle al collo, oggi era sugli spalti del Centrale ...

Stefano Cucchi : i giudici dispongono una perizia integrativa per l'appello 'ter' : ...stato di idratazione e gli evidenti squilibri metabolici che caratterizzarono gli ultimi giorni di vita del Cucchi e tale aspetto è di pertinenza di un medico nutrizionista e o specialista di scienza ...

"Giù le mani dagli appelli - ci danneggiate" - gli universitari italiani contro lo sciopero dei docenti : I professori universitari tornano a scioperare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria a giorni proclamerà una nuova protesta, cancellando appelli per esami di profitto negli atenei italiani nel periodo che va dal 1° giugno al 31 luglio 2018. Sono state già superate le 5000 firme, ampiamente sufficienti per proclamare un nuovo sciopero. Pochi giorni ancora per firmare, poi avverrà la proclamazione ...

Vela – World Cup Series : presentata oggi al Coni la tappa genovese per il biennio 2019-20 : presentata oggi al Coni la tappa di World Cup Series che per il biennio 2019-20 si terrà nel capoluogo genovese Presentato oggi nella prestigiosa Sala Giunta del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, l’evento italiano delle World Cup Series, che per la prima volta da che è nata la Coppa del Mondo di Vela, avrà luogo in Italia, a Genova per ben due anni, nell’aprile 2019 e 2020. Al tavolo rotondo con il Presidente Malagò, la Vice ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Classifica Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo lotta per il podio - Fabio Aru 10° : Simon Yates si conferma in maglia rosa anche al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Osimo-Imola doveva essere una banale frazione con l’annunciato arrivo in volata all’Autodromo e invece ha regalato spettacolo negli ultimi 50 chilometri quando il gruppo si è spaccato a causa della forte pioggia e del vento. Pozzovivo, Carapaz e Lopez si sono staccati rispetto agli altri big ma grazie a un buon lavoro delle ...

Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker svelata per il Giappone : Arrivano importanti novità legate a Naruto to Boruto Shinobi Striker, il nuovo videogioco ispirato agli anime di Naruto e Boruto, rispettivamente adattamenti dell'opera di Masashi Kishimoto e del sequel firmato da Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi. Finalmente il gioco, in sviluppo presso il team di Soleil ltd, ha una data di Uscita, seppur fissata per adesso esclusivamente al territorio Giapponese. Come riferiscono i colleghi di Gematsu, che ...

Whatsapp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

Giappone - treno parte con 25 secondi in anticipo e l’azienda si scusa pubblicamente : ”errore imperdonabile” : Il Paese del Sol Levante è famoso in tutto il mondo per la puntualità dei suoi treni Un treno della compagnia ferroviaria Giapponese West Japan Railways ha chiesto pubblicamente scusa alla sua clientela a causa di un suo treno che è partito con 25 secondi di anticipo. “Un errore imperdonabile, ci scusiamo con tutti i cittadini per il grande disagio causato”: con questo messaggio l’azienda si è scusata per la partenza anticipata del ...

Whatsapp - più poteri all amministratore e nuove funzioni per le chat di gruppo : 'I gruppi rappresentano una parte importante dell'esperienza WhatsApp, dai gruppi di familiari che comunicano tra loro da una parte all'altra del mondo, agli amici d'infanzia che si tengono in ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla! Percorso - orari 12^ tappa Osimo Imola : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 12^ tappa Osimo-Imola: Percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… (oggi 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:00:00 GMT)

Cagliari - fiamme in un appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Cagliari - fiamme in una appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Suicidio assistito - Marco Cappato e Mina Welby chiedono il giudizio immediato per la morte di Davide Trentini : Hanno aiutato Davide Trentini, 53enne malato di sclerosi multipla, a realizzare la sua volontà di morire. Lo scorso aprile lo hanno accompagnato in Svizzera per il Suicidio assistito. Ora Marco Cappato e Mina Welby, indagati a Massa per istigazione al Suicidio e aiuto materiale, hanno chiesto il giudizio immediato. “Riteniamo indispensabile andare a un dibattimento pubblico”, ha spiegato l’avvocato Filomena Gallo, che è anche ...