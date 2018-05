Volley | Roma festeggia il ritorno in Serie A2

Volley : la Coppa del Mondo sarà esposta a Roma : L'arrivo a Roma sarà la prima tappa del Trophy Tour, che porterà la Coppa del Mondo in tutte le città italiane che ospiteranno le gare dei Mondiali di pallavolo 2018, secondo un calendario in via di ...

Volley : presentata a Roma la XVII edizione di AmorVolley : Fra i presenti campioni dello sport come Gianni Rivera, Pino Wilson, Giancarlo Oddi, Stefano Pantano, Pierluigi Pagni, Michelangelo Sulfaro; del mondo biancoceleste con in testa il presidente della ...

Volley / Bunge Romagna in Volley e Olimpia Master Cmc nuovi campioni provinciali Under 18 : La cronaca delle due partite La Bunge si è imposta sull'InVolley per 3-0 , 25-15, 25-23, 25-13, in una finale equilibrata solo nel secondo set, quando l'InVolley è riuscita con una bella partenza a ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre di Mencarelli battono la Romania : SOFIA , BULGARIA, - Esordio vincente per l' Italia nel Campionato Europeo Under 17 che ha preso il via oggi nella capitale bulgara: la Nazionale di Mencarelli ha battuto in quattro set, non senza ...

Volley : Europei Under 17 - l'Italia a Sofia - l'esordio venerdì con la Romania : Sofia , BULGARIA, - Parte l'avventura dell' Under 17 Femminile che è decollata questa mattina dall'aeroporto di Orio al Serio alla volta di Sofia dove, dal 13 al 21 aprile, giocherà il Campionato ...

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Volley : La Maratona di Roma lancia i Mondiali di Pallavolo : Roma- Nella festosa giornata di sport che si è vissuta oggi a Roma in occasione della 24edizione della Acea Maratona di Roma che ha colorato le vie della Capitale, è stato gettato un ideale ponte con un altro grande evento che ...

