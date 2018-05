Volley | Ivan Zaytsev saluta Perugia Il messaggio d’addio dello Zar | “Lo scudetto una

Volley - il Mago e lo Zar : Julio Velasco e Ivan Zaytsev - il matrimonio da sogno per Modena. Il Guru e l’opposto per tornare a vincere : Il Mago e lo Zar, Julio Velasco e Ivan Zaytsev. Modena riparte da loro due, da due icone indiscusse della pallavolo: il Guru della panchina, capace di portare l’Italia alla vittoria di due Mondiali e cuore pulsante della Generazione dei Fenomeni, e lo Zar, simbolo del Volley attuale per carisma, personalità, notorietà. L’arrivo del maestro di La Plata alla corte di Catia Pedrini è già ufficiale, tra pochi giorni verrà siglata anche ...

Volley - Gino Sirci : “Ivan Zaytsev via da Perugia - illumineremo l’Italia con Leon”. Zar al passo d’addio - vola a Modena? : Ivan Zaytsev andrà via da Perugia dove invece arriverà Wilfredo Leon. L’annuncio è stato dato Gino Sirci, il Presidente dei Block Devils, al termine della Final Four della Champions League conclusa al terzo posto dagli umbri. Il vulcanico imprenditore è stato lapidario nelle dichiarazioni: “Zaytsev di certo andrà via, ha detto che se ne sarebbe voluto andare sin dall’inizio dell’anno. Noi illumineremo l’Italia con ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia chiude al terzo posto - battuto lo ZAKSA. Ultima partita di Ivan Zaytsev? : Perugia ha conquistato il terzo posto nella Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-2 (17-25; 29-27; 19-25; 25-23; 15-7) nella finalina di consolazione giocata alla Baskethall Arena di Kazan (Russia). I Block Devils, ieri sconfitti dallo Zenit in semifinale, chiudono con un altro podio continentale dopo il secondo posto dello scorso anno. Determinanti i 24 punti di Aleksandar ...

Volley - Ivan Zaytsev verso Modena? Addio a Perugia - lo Zar vicino ai Canarini : “Impensabile che io resti alla Sir” : Ormai sembra quasi scontato che Ivan Zaytsev lasci Perugia: lo ha dichiarato ieri in un’intervista a Il Messaggero, sostanzialmente lo ha ribadito oggi alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar ha trascinato i Block Devils verso la conquista dello scudetto completando così la tripletta dopo i trionfi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma non è bastato per ottenere una credibile proposta di rinnovo di contratto. Il Presidente Gino Sirci ha ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Preso in giro da Perugia - non ci sono offerte. Ho mangiato m… per due anni. Italia? Non vedo l’ora di tornare” : Ivan Zaytsev rimarrà a Perugia o si accaserà altrove? Questa è la domanda della settimana nel mondo del Volley soprattutto dopo che lo Zar ha trascinato i Block Devils verso la vittoria dello scudetto. Una risposta probabilmente la avremo soltanto dopo la Final Four di Champions League che si disputerà nel weekend, il Presidente Gino Sirci dice che vuole trattenere Ivan ma il giocatore esprime ben altre opinioni come nell’intervista che ha ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con l’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

VIDEO Volley - Perugia Campione d’Italia : Ivan Zaytsev segna il punto scudetto! La festa dei Block Devils : Perugia ha vinto lo scudetto di Volley maschile, i Block Devils sono Campioni d’Italia dopo aver sconfitto Civitanova nella gara5 di Finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono stati strepitosi davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e hanno chiuso i conti con grandissima disinvoltura. A segnare il punto dello scudetto è stato Ivan Zaytsev che ha marcato gli ultimi tre attacchi e ha mandato in visibilio una città intera: lo Zar era ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Volley - Ivan Zaytsev e l’esplosione da schiacciatore. Perugia ringrazia - ora opposto con l’Italia ma con la doppia chance : Ivan Zaytsev sta attraversando un momento di forma davvero stellare. Lo Zar si è caricato sulle spalle la sua Perugia e l’ha trascinata in Finale Scudetto a suon di prestazioni importanti: la stagione dello schiacciatore si sta rivelando molto importante, è cresciuto mese dopo mese e si sta rivelando insuperabile in un ruolo a lui poco gradito. Giocare di banda non piace molto al 29enne, lo ha digerito per assecondare le esigenze della ...