Volley – Giovanili Millenium Savallese | ottima U13 e grandi cambiamenti in vista

(Di giovedì 17 maggio 2018) U13 da applausi mentre la società getta le basi per il futuro prossimo non solo della serie A, anche il giovanile avrà una svolta. LaBrescia, sta lavorando assiduamente indella stagione 2018-19, non solo sull’allestimento del roster che comporrà la prima squadra ma, ha orizzonti più ampi anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nel 2017-18 dalla serie D Young all’Under 12, l’esercito delle piccole leonesse è stato composto da oltre 150 tesserate. Un numero importante nell’ambito del territorio bresciano. L’annata non è ancora conclusa: l’Under 16 è impegnata nel torneo Primavera mentre l’Under 13 ha ottenuto pochi giorni fa il quinto posto provinciale, un risultato davvero ottimo per le piccole Leonesse allenate da coach Claudio Festa. L’U13 aspetta di conoscere gli accoppiamenti per la fase regionale alla quale si ...