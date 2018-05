Volley femminile | Nations League 2018 | l’Italia non si rialza | la Polonia passa al

Volley : A1 Femminile - Anne Buijs un'olandese per la Saugella Monza : Monza- Anne Buijs sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. Proveniente dalla formazione turca del Nilufer, la schiacciatrice olandese va così ad arricchire di qualità il ...

Volley : la Lega Femminile di nuovo al fianco di GICAM : MILANO- Parte la nuova missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM , Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano, . L'iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 18 maggio,...

Volley : A1 Femminile - per la panchina Bergamo ha scelto Bertini : Bergamo- La Zanetti Bergamo , dopo aver ufficializzato il rilancio delle proprie ambizioni ed i profondi mutamenti societari, sta lavorando per dare un nuovo assetto tecnico alla squadra in vista del ...

Polonia Italia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live - Nations League Volley femminile - : diretta Polonia Italia: info Streaming video e tv del secondo match delle azzurre nella prima settimana della volley ball Nations League.

Volley : la Lega Femminile e GICAM uniti per un grande progetto : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM di nuovo insieme con il progetto ‘Mano nella mano’: dal 2 al 9 giugno le più grandi star saranno in Uganda con l’equipe del Prof. Lanzetta Sarà presentata ufficialmente venerdì 18 maggio, nell’affascinante cornice del Samsung District, a Milano, la nuova missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano). Per il ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia chiamata al riscatto! Le azzurre sfidano la Polonia : Dopo la sconfitta all’esordio contro la Turchia, questa notte (ore 00.00) l’Italia tornerà in campo a Lincoln (USA) per affrontare la Polonia nella seconda partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno commesso troppi errori contro la formazione di Guidetti, hanno faticato nel meccanismo muro-difesa e sono state troppo imprecise in attacco. Le ragazze di Davide Mazzanti devono subito invertire la rotta ...

Pallavolo – Nazionale femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Turchia 0-3 - le pagelle delle azzurre. Guerra ci prova - Ortolani sottotono - Lubian-Pietrini da rivedere : L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia per 3-0 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre non sono mai riuscite a tenere il passo delle avversarie, pagando l’inesperienza e la gioventù di alcuni elementi che hanno cercato di sostituire assenti di lusso come Egonu, Chirichella, De Gennaro, Bosetti. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. ANASTASIA Guerra: 6,5. ...

Volley femminile - Nations League 2018 : pessimo esordio dell’Italia - azzurre battute 3-0 dalla Turchia di Guidetti : pessimo avvio per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, il torneo internazionale che da quest’anno sostituisce il Grand Prix. A Lincoln (USA) le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia con un netto 3-0 (25-21; 25-21; 25-20) al termine di un incontro che purtroppo non è mai stato in discussione. Le ragazze di coach Davide Mazzanti, infatti, non sono quasi mai riuscite a tenere il passo della formazione allenata da ...

