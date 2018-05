Volkswagen | niente salone di Parigi All’appello ora mancano nove marchi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dopo Opel, che qualche giorno fa ha ufficializzato la propria assenza al prossimodiche si terrà a inizio ottobre, è arrivato anche il forfeit di. Il colosso di Wolfsburg ha infatti annunciato che non parteciperà alla kermesse motoristica che ogni due anni si tiene nella capitale francese, preferendo mettere in piedi solo “diverse attività di comunicazione” in quell’occasione. La decisione fa parte di una strategia più ampia di riconsiderazione del ruolo sempre meno importante dei saloni tradizionali, fatta anche da altri costruttori: allo showno mancheranno infatti anche Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru e Volvo, oltre naturalmente alle già citate Opel e Vw. L'articolodi. All’appello oraproviene da Il Fatto Quotidiano.