Vittoria | al via i lavori di manutenzione di Palazzo Carfì

Marchisio via dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio clamoroso : Marchisio via dalla Juventus, Vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:34:00 GMT)

Auto in fiamme a Vittoria : in via XX Settembre : Un'Auto in fiamme a Vittoria. Si tratta di una Toyota. L'incendio è divampato intorno alle ore 20 in via XX Settembre. Sul posto i vigili del fuoco.

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Che Vittoria. Bennett mi ha stretto? Non faccio polemiche. Squadra eccezionale” : Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2018 da Be’er Sheva a Eilat. Il velocista italiano ha conquistato la seconda volata della Corsa Rosa con grande autorevolezza e ha poi rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Bennett mi ha stretto verso le transenne? Non voglio fare polemiche perché ho vinto ma se avessi fatto secondo c’era una deviazione clamorosa. Abbiamo avuto un contatto ma sono ...

Giro d’Italia 2018 : risultato e classifica terza tappa. STRAPOTERE Viviani! Seconda Vittoria consecutiva - 2° Modolo! : Elia Viviani firma il bis al Giro d’Italia 2018! Il velocista della Quick-Step Floors ha dimostrato ancora una netta superiorità nella terza tappa, 229 km da Be’er Sheva a Eilat, conquistando così la Seconda vittoria consecutiva e chiudendo al meglio la tre giorni in Israele. Il corridore veneto è riuscito ad avere la meglio allo sprint su Sacha Modolo e sull’irlandese Sam Bennett. L’australiano Rohan Dennis conserva invece la Maglia ...

Giro d'Italia - Vittoria in sprint per Viviani - Dennis in rosa : L'oro olimpico di Rio 2016 batte Mareczko. Altri quattro italiani nei primi otto posti - Il più veloce di tutti a Tel Aviv è Elia Viviani, il Campione Olimpico di Rio 2016 nell'omnium su pista, ...

Giro d’Italia 2018 - risultato seconda tappa. Elia Viviani - che volata! Vittoria netta su Mareczko : Elia Viviani doveva essere e così è stato. Il velocista di Isola della Scala, partito come grande favorito per le volate al Giro d’Italia 2018, non ha tradito le aspettative e alla prima occasione si è portato a casa la Vittoria. Nella seconda tappa, partita da Haifa e giunta a Tel Aviv dopo 167 chilometri, il portacolori della Quick-Step Floors ha dominato in lungo e in largo allo sprint battendo il connazionale Jakub Mareczko, abile ad ...

Paolo Bonolis in lacrime per la Vittoria della figlia Silvia : Paolo Bonolis quando c’è di mezzo la figlia si trasforma in un tenero papà e scoppia in lacrime. Paolo infatti ha due figli, Stefano e Martina, nati dal suo passato matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, e altri tre, Silvia, Davide e Adele dalla sua relazione con l’attuale moglie Sonia Bruganelli. Proprio Silvia ha trionfato durante una competizione sportiva e Paolo, sorpreso dal settimanale “Diva e donna” si è sciolto in un ...

Viviano : Vittoria Samp con il carattere : GENOVA, 19 APR - Un successo fondamentale quello conquistato all'ultimo minuto dalla Sampdoria ieri con il Bologna. Permette ai blucerchiati di mantenere vivo il sogno Europa League. "Forse è stata ...

The Wall - Gerry Scotti/ Diretta - Barbara D'Urso e Simona Izzo : la Vittoria di Flavia e Emiliano : The Wall torna in tv, in prima serata, oggi, domenica 15 aprile su canale 5 con una nuova stagione. Ospiti speciali di Gerry Scotti sono Barbara D'Urso e Simona Izzo.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:47:00 GMT)

Il Viareggio torna alla Vittoria col Finale. Solo pari per Real Forte e Seravezza : I bianconeri superano i liguri grazie alle reti di Vanni e Chicchiarelli. Il Forte acciuffato al 90' dalla Rignanese su rigore.

Viareggio Cup : Inter-Fiorentina 2-1 - d.t.s. - : il gol Vittoria firmato da Vergani : Inter-Fiorentina 2-1 , d.t.s, : LA CRONACA 120' - Finisce qui: l'Inter vince la 70esima edizione della Viareggio Cup battendo 2-1 la Fiorentina. Ottavo successo nerazzurro 118' - Occasione viola: ...

Serie A2 Pallamano : Ventimiglia stratosferico - riviviamo tutte le emozioni della Vittoria sul Selargius - Foto - : Pallamano Ventimiglia - Selargius 33-23 Grande vittoria in ottica salvezza della Pallamano Ventimiglia di coach Pippo Malatino che ottiene tra le mura amiche del PalaRoja una grandissima vittoria per ...