Vino : quello veneto mette le ali - il Prosecco traina il comparto (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un discorso a parte merita di essere fatto per i vini spumanti, che anche nel 2017 hanno confermato l’exploit registrato negli anni passati. Il Prosecco in particolare vede schizzare il suo fatturato (+59,6% rispetto al 2016), confermandosi così come la punta di diamante italiana per il settore delle bollicine.Nel 2017, addirittura, per la prima volta in Italia il valore totale dello spumante ...