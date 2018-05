Verde di Roma | l' assessora rilancia e annuncia | ' arriveranno le mucche'

Roma - al via il Festival del Verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

L’atelier Alberta Florence al Festival del Verde e del Paesaggio di Roma : Venerdì 18 maggio la designer fiorentina Giulia Mondolfi presenta in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano gli abiti haute couture della collezione “Petali” E’ ispirata all’architettura dei tepidarium e alla figura di Ellen Wilmott, una delle prime donne a dedicarsi all’arte del giardinaggio agli inizi del Novecento, la nuova capsule collection “Petali” delL’atelier Alberta Florence. Capi di haute couture disegnati ...

Roma - Monchi punta sulla linea Verde : tutti i giovani nel mirino : Dal nuovo Modric al figlio d'arte Kluivert, senza dimenticare il vecchio pallino Talisca: il DS spagnolo è pronto a portare tanti nuovi talenti nella Capitale

Roma : Tar - respinti ricorsi su CastelVerde : Roma – Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto le richieste di annullamento della Delibera n.33/17 approvata in Assemblea capitolina sul Piano di Zona B4 Castelverde garantendo il diritto all’abitare dei cittadini. Così in una nota l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale. La Delibera di Aula riguarda la decadenza del diritto di superficie a seguito del fallimento della Società CEE, la riacquisizione al patrimonio ...

Roma - scooter investe pedone a MonteVerde : due feriti gravi : Uno scooter ha investito un pedone, questa mattina, in piazzale dei Quattro Venti a Monteverde. Sia lo scooterista che il pedone sono rimasti feriti in modo grave e sono stati portati in codice rosso ...

Roma : Grave incidente a MonteVerde - due codici rossi : Roma – Grave incidente stradale questa mattina alle 7.45 a Monteverde, in Piazzale dei Quattro Venti. Un 40enne alla guida di uno scooter ha investito un uomo di 78 anni. Entrambi hanno riportato gravi conseguenze e sono ricoverati in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto e’ intervenuto il XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale. Nelle prossime ore si avranno informazioni più dettagliate circa lo stato di salute ...

CastelVerde - Gro : «Con la Dinamo Roma l'ennesima vittoria di gruppo» : Roma - E' un Castelverde che non molla mai quello protagonista di un ottimo campionato nel girone D della Prima categoria. La prima squadra del club del presidente Maurizio Fiorini ha firmato l'...

ValVerde : 'Con la Roma giornata storta. Non ho tradito lo stile del Barcellona' : Sembrava che il mondo stesse per finire, ma alla fine ne siamo usciti. Abbiamo semplicemente trovato una brutta giornata, niente di più. La Champions è complicata, mentre la Liga è indice di ...

Champions League - il sorteggio delle semifinali : per la Roma il Verdetto alle 13 : Olympique Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid: ecco le due semifinali di Europa League di questa stagione, uscite dall'urna di Nyon. Tra meno di un'ora conosceremo anche il destino...

Champions - ValVerde : “Roma non ci ha consentito di giocare - io responsabile” : “Non rimprovero la mia squadra, è il calcio”. Prova a prenderla con filosofia Ernesto Valverde, eliminato dalla Roma nei quarti di Champions League dopo aver vinto al Camp Nou per 4-1. Il tecnico blaugrana rende poi merito all’avversario per il 3-0 subito all’Olimpico: “La Roma, in particolare all’inizio, ci ha respinto e pressato, ci ha costretti a lanciare la palla lunga senza consentirci di giocare. Non ...

Barcellona - ValVerde : "Attenzione alla Roma" : Champions, il tecnico catalano non si fida in vista del ritorno dei quarti: "L'errore più grande sarebbe quello di pensare già alle semifinali"

ValVerde a Roma con miglior Barca : Sport.es scrive che, da ambienti blaugrana, trapela una certa sorpresa per come la Roma ha affrontato la partita del Camp Nou e per i problemi che ha creato, facile dunque prevedere un ritorno ...

VIDEO/ Barcellona Roma (4-1) : highlights e gol. ValVerde : i rigori? ho problemi di vista (Champions League) : VIDEO Barcellona Roma (4-1): highlights e gol della partita di Champions League, andata dei quarti. I giallorossi incassano una pesante sconfitta, pur senza sfigurare(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:09:00 GMT)

Roma. Incidente nel quartiere CastelVerde morto Alessandro Gattanella : Incidente mortale in via Massa di San Giuliano civico 226 a Roma. Intorno alle 5, Alessandro Gattanella, romano di 21