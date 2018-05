Venti milioni per lo stadio San Paolo - è scontro tra Regione e Comune : «Cialtroni a Palazzo San Giacomo» : «I 20 milioni della Regione per ristrutturare lo stadio San Paolo sarebbero un atto dovuto? Perché? Possibile che ogni volta che aprono bocca devono fare i cialtroni?». Lo ha detto...

Bologna - interVenti sulle strade per 6 milioni di euro : tutti i cantieri : Bologna - In vista dell'estate, periodo di scuole chiuse e meno traffico, il Comune di Bologna licenzia un centinaio di cantieri stradali per il ripristino e il miglioramento delle infrastrutture, la ...

Rodri - il Villarreal lo blinda con una clausola da Venti milioni : ROMA - Gli allenamenti e i libri universitari, le partite nella Liga e le lezioni alla facoltà di economia aziendale, il contratto blindato con il Villarreal e gli esami di amministrazione e management. Il mondo di Rodri, ventuno anni, mediano, passaporto spagnolo, uno dei giovani più interessanti ...

Ferguson - la pensione dorata di Sir Alex : lavora Venti giorni l'anno e guadagna 2 milioni di sterline : Tutti e tre impegnati su più fronti: Mark lavora nel campo nella finanza, Darren allena i Doncaster Rovers nella League One , la terza divisione inglese, , mentre Jason è un ex agente del mondo del ...

Con Venti milioni di click Ricca è la star dei corti horror : Con oltre venti milioni di visualizzazioni su Youtube, decine di cortometraggi all'attivo ed una passione per i fumetti, il salernitano Andrea Ricca, regista di film horror-fantascientifici, è ...

L'assessorato della Difesa dell'ambiente ha organizzato due eVenti formativi e quesiti online sul bando siti Natura 2000 da 9 milioni di ... : «La partecipazione agli incontri informativi è importante per chiarire tutti gli aspetti di un'azione che può realmente promuovere un'economia più verde e competitiva con un uso efficiente delle ...

Maltempo Emilia Romagna : 19 interVenti nell’Appennino bolognese e 4.2 milioni già stanziati : Per la messa in sicurezza del territorio dell’Appennino bolognese arrivano “19 interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 4,2 già stanziati. Si tratta di 6 cantieri nei comuni di Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Marzabotto”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, rispondendo al consigliere Igor Taruffi (Si) che, in una ...

Agricoltura - Mipaaf : 120 - 4 milioni per interVenti in infrastrutture irrigue e ricerca : Il Consiglio dei ministri ieri ha stanziato 120,4 milioni di euro, a valere sulla dotazione 2018 del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per interventi sulle infrastrutture irrigue e a sostegno della ricerca in Agricoltura. Ad annunciarlo in una nota è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. “Abbiamo garantito risorse – sottolinea il ministro Maurizio Martina – per due temi ...