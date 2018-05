Venezuela | rivolta di detenuti | ' qui si uccide la gente'

Venezuela - incendio durante rivolta in carcere : 68 morti/ Ultime notizie : parenti dei detenuti sotto choc : Venezuela , 68 morti in una stazione di polizia. Ultime notizie , incendio scoppiato dopo gli scontri a Valencia, nello stato del Carabobo. Nella tragedia, morte anche due donne(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Venezuela - finisce in strage la rivolta dei detenuti : Sono almeno 68 le persone che hanno perso la vita in un incendio divampato durante un tentativo di rivolta dei detenuti in Venezuela . L'episodo si è verificato in un centro di detenzione del quartier ...