Smog : assessore Veneto - livelli di Pm10 in calo del 40 p.c. : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – In merito al deferimento dell’Italia alla Corte europea di giustizia per lo Smog, l’assessore all’ambiente della Regione del veneto Gianpaolo Bottacin ribadisce che, “per quanto riguarda la situazione dell’aria, i livelli degli inquinanti, a partire dal Pm10, negli ultimi dieci anni sono calati del 40% grazie agli interventi messi in campo”. ‘Con le limitate risorse a ...

Smog : assessore Veneto - livelli di Pm10 in calo del 40 p.c. : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – In merito al deferimento dell’Italia alla Corte europea di giustizia per lo Smog, l’assessore all’ambiente della Regione del veneto Gianpaolo Bottacin ribadisce che, “per quanto riguarda la situazione dell’aria, i livelli degli inquinanti, a partire dal Pm10, negli ultimi dieci anni sono calati del 40% grazie agli interventi messi in campo”. ‘Con le limitate risorse a ...

Veneto : assessore turismo - regione vanta i maggiori tentativi di ‘sottrazione’ : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Chissà, le magliette sapranno anche venderle bene, ma in geografia sono proprio delle schiappe. A meno che dalle parti di Londra non siano ancora fermi al Lombardo ‘ Veneto, nel qual caso è opportuno informarli che la dominazione asburgica è finita da qualche anno”. L’assessore al turismo della regione del Veneto Federico Caner preferisce l’ironia all’irritazione nel ...

Province : assessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Sono emerse in questi giorni le risultanze di uno studio della Cgia di Mestre che certificano in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delle Province da parte dei governi romani degli ultimi anni”. A dirlo è l’assessore regionale con delega alla Specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin che sottolinea altresì come ...

Province : assessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una Provincia ‘ sottolinea l’assessore ‘ che ha subito, a causa delle manovre statali susseguitesi negli ultimi anni e in particolare della Legge di Stabilità 2015, tagli che sono arrivati addirittura al 37,6% rispetto alle entrate precedenti, solo parzialmente compensati da un aumento comunque importante dei trasferimenti regionali superiore mediamente al 22%: cifre impietose, ...

Province : assessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una Provincia – sottolinea l’assessore – che ha subito, a causa delle manovre statali susseguitesi negli ultimi anni e in particolare della Legge di Stabilità 2015, tagli che sono arrivati addirittura al 37,6% rispetto alle entrate precedenti, solo parzialmente compensat

Province : assessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - “Sono emerse in questi giorni le risultanze di uno studio della Cgia di Mestre che certificano in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delle Province da parte dei governi romani degli ultimi ann

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Il sistema di gestione, così come è oggi strutturato, anticipa e realizza gli scenari dell'economia circolare, in cui la materia viene riutilizzata il più possibile. In questo senso non è negativo ...

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l'autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori - sottolinea ancora - Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadin

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - "Il Veneto continua a mantenere il suo ruolo di leader nell’ambito della gestione dei Rifiuti urbani, e continua anche nel 2017 la crescita della raccolta differenziata: siamo ormai vicini all'obiettivo del 76% sul totale. obiettivo che ci eravamo posti nel Piano di ge

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l’autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori – sottolinea ancora – Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadini che sono i protagonisti di questa tendenza in costante crescita della raccolta differenziata in Veneto”, ...

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) – “Il Veneto continua a mantenere il suo ruolo di leader nell’ambito della gestione dei Rifiuti urbani, e continua anche nel 2017 la crescita della raccolta differenziata: siamo ormai vicini all’obiettivo del 76% sul totale. obiettivo che ci eravamo posti nel Piano di gestione Rifiuti per il 2020”. Così all’Adnkronos l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo ...

Tpl : assessore Veneto - grande sforzo aziende per rinnovo autobus : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - "Le aziende di trasporto locale del Veneto stanno facendo un grande sforzo per rinnovare il materiale rotabile: abbiamo distribuito, grazie ai fondi statali, 65 milioni di euro per il periodo 2014-2020 con 451 nuovi mezzi acquistati o in fase di acquisto: solo nei primi

Tpl : assessore Veneto - grande sforzo aziende per rinnovo autobus : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – “Le aziende di trasporto locale del Veneto stanno facendo un grande sforzo per rinnovare il materiale rotabile: abbiamo distribuito, grazie ai fondi statali, 65 milioni di euro per il periodo 2014-2020 con 451 nuovi mezzi acquistati o in fase di acquisto: solo nei primi mesi di quest’anno a Belluno sono entrati in funzione 30 nuovi autobus, mentre a Verona sono stati consegnati più di 60 ...