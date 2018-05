Vela | oltre quota 90 il numero degli iscritti al 22° Trofeo Siad – Bombola d’Oro

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018)90 ilal 22°in programma dal 18 al 20 maggio nel Golfo del Tigullio tra Santa Margherita Ligure e Portofino Nel 1913 George Cockshott, un appassionato e brillante progettista inglese classe 1875, vince una gara per il disegno di una piccola deriva in grado di navigare a remi e anon più lunga di 12 piedi. Nel 1919 ottiene lo status di Classe Internazionale dall’IYRU per diventare il primo ‘One design’ della storia nelle Olimpiadi del 1920 e in quelle di Amsterdam del 1928. Il Dinghy 12, rimane Classe Internazionale fino al 1964, ma con una carriera estremamente longeva che lo porta a essere, aun secolo di distanza dalla sua nascita, una barca atanto popolare tra i velisti, quanto tecnica ed estremamente competitiva. Forse proprio grazie all’estro di Cockshott, appassionato velista – amava più le ...