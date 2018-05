Vela | a Gargnano del Garda torna la celebre Gentlemen’s Cup

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Adel, la flotta degli H22 tornerà nella Gentlemen’s Cup, la regata internazionale adatta ai monotipi Nel week endsullombardo la “Gentlemen’s Cup”, un vero Campionato internazionale di primavera. La regata sarà organizzata da Circoloe da Yacht Club di Cortina d’Ampezzo. Ideata negli anni ’90, presenta, da sempre, una classifica speciale per i timonieri armatori, così come avviene, oggi, in molte altre classi monotipo. L’appuntamento è da sabato 19 maggio (start previsto alle ore 13). In acqua ci saranno le agguerrite classi dei Dolphin, Protagonist, Asso 99. A questi si aggiungeranno gli H 22, che abitualmente navigano sul lago di Como. Sarà così un’interessante sfida tra ladei due laghi più navigati d’Italia. Le regate tutte costiere si svilupperanno nell’area del Parco del Vento ...