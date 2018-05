ilfattoquotidiano

: ++ #Vaticano: politica non sia al servizio della finanza ++ - TgLa7 : ++ #Vaticano: politica non sia al servizio della finanza ++ - fattoquotidiano : Vaticano, “politica non sia al servizio della finanza. No alle scommesse sul fallimento altrui, servono divieti” - TutteLeNotizie : Vaticano, “politica non sia al servizio della finanza. No alle scommesse sul fallimento… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) La politica non sia al. È il monito delcontenuto nel documento Oeconomicae et pecuniariae quaestiones che critica duramente la speculazione finanziaria. Il testo, approvato da Papa Francesco, offre alcune “considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario”, come recita il sottotitolo, ed è stato elaborato dalla Congregazione per la dottrinafede e dal Dicastero per ildello sviluppo umano integrale. Lo stesso prefetto dell’ex Sant’Ufficio, monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, ha sottolineato come questo documento rappresenti una sorta di novità nel magistero del suo dicastero. “È vero – ha ammesso l’arcivescovo spagnolo – che sulla moralevita esessualità si è scritto di più, rientrava di più nell’attenzioneChiesa”. Ildenuncia che “di ...