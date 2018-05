optimaitalia

: Uscita #Naruto to #Boruto Shinobi Striker svelata per il Giappone - OptiMagazine : Uscita #Naruto to #Boruto Shinobi Striker svelata per il Giappone - beerftaustin : Scusate ma questa é uscita da Naruto o sbaglio? #ESCita -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Arrivano importanti novità legate ato, il nuovo videogioco ispirato agli anime di, rispettivamente adattamenti dell'opera di Masashi Kishimoto e del sequel firmato da Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi. Finalmente il gioco, in sviluppo presso il team di Soleil ltd, ha una data di, seppur fissata per adesso esclusivamente al territoriose.Come riferiscono i colleghi di Gematsu, che riportano la notizia di Ryokutya2089,touscirà il 30 agosto per PlayStation 4 in. La data di lancio sul territorio nord americano ed europeo, invece, è ancora fissata per un generico 2018 per le piattaforme PS4, Xbox One e PC, ma per adesso non conosciamo ulteriori dettagli sulla finestra specifica in cui arriverà sui nostri scaffali. Probabile, però, che la release in territorio occidentale venga fissata poco ...