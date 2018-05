Usa | muore un 38enne per l’esplosione di una sigaretta elettronica

Muore per l'esplosione di sigaretta elettronica - primo caso negli Usa - : Un uomo di 38 anni ha perso la vita in Florida a causa dei frammenti del dispositivo che lo avrebbero colpito in maniera fatale alla testa dopo la deflagrazione

ILVA - MUORE OPERAIO 28ENNE TRAVOLTO DA UNA FUNE/ La nota diffUsa dall’azienda : ILVA, incidente mortale sul lavoro: MUORE OPERAIO di 28 anni, TRAVOLTO da una FUNE di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo TRAVOLTO da un cavo: sciopero immediato(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:00:00 GMT)

Esplode sigaretta elettronica - muore 38enne in Usa : Un 38enne americano è morto in Florida a causa dell'esplosione della sua sigaretta elettronica. Secondo quanto riportano i media Usa, il cadavere dell'uomo è stato ritrovato lo scorso 5 maggio nell'abitazione di famiglia a St.Petersburg. Il corpo presentava ustioni per oltre il 80% e ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato l'allarme antincendio proveniente dal suo appartamento.A confermare che ad ucciderlo ...

Tragico frontale tra due scooter sulla Valsugana Muore un motociclista - grave il secondo Strada chiUsa da Levico a San Cristoforo : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Ospitalità agli alpini di tutta Italia: l'impegno ...

Regala caramelle ai bambini : muore linciata dalla folla dopo una bufala diffUsa in rete : Una donna di 65 anni è stata linciata dalla folla nell'India meridionale perché sospettata di essere una trafficante di bambini. Il crimine, ha riferito la polizia annunciando l'arresto di 23 persone, ha avuto...

Elena muore in un incidente - la madre accUsa : "Colpa delle maledette buche di Roma" : Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un...

Tragedia alla festa : muore a 15 anni davanti ai compagni a caUsa di 'Netflix' Video : muore a soli 15 anni, durante una festa scolastica, a causa di una #droga chiamata Netflix and Chill. La sfortunata protagonista di questa Tragedia è Leah Kerry che, durante un #Party organizzato per la fine del quadrimestre, avrebbe ingerito tre pasticche della suddetta sostanza stupefacente, morendo a soli 15 anni sotto lo sguardo attonito dei compagni di scuola ed amici. La drammatica vicenda si è verificata a Devon, in Inghilterra, come ...

Ischia - ambulanza bloccata da una transenna chiUsa a chiave : turista muore in hotel : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che...

Incidente sulla RagUsa Catania : muore Andrea Battaglia : E' il Ragusano di 32 anni Andrea Battaglia, il giovane che ha perso la vita nell'Incidente stradale avvenuto oggi sulla SS 514, la Ragusa Catania.

Incidente mortale sulla RagUsa Catania : muore motociclista : Gravissimo Incidente oggi intorno alle 17,15 sulla Ragusa Catania. muore un motociclista che viaggiava a bordo di una Yamaha.

Negli Usa per festeggiare i 50 anni/ Muore noto architetto di Mestre centrato in pieno da un auto : Padre di tre figli Muore in moto nel viaggio Coast to Coast. Enrico Marafatto stava festeggiando in California i suoi 50 anni quando si è scontrato contro un'auto sulla Highway 1(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:09:00 GMT)

Padre di tre figli muore in moto negli Usa durante il viaggio per i 50 anni : Era partito per gli Usa con alcuni amici per festeggiare col viaggio in moto i suoi 50 anni, ma sulle strade della California ha trovato la morte. Un incidente stradale è stato fatale a un architetto ...

Viaggio in Harley in Usa per festeggiare i 50 anni : Enrico muore nello schianto : L'uomo era in Usa con gli amici per festeggiare il suo compleanno con un Viaggio in moto: lascia moglie e tre figli.Continua a leggere

Usa - motore del New York-Dallas di Southwest Airlines esplode in volo : passeggera rischia di essere risucchiata e poi muore [FOTO] : 1/14 ...