Usa | ex studente spara in una scuola | poliziotto sventa la strage

Usa - studente espulso spara a scuola durante cerimonia per i diplomi : agente evita strage : Il 19enne ha aperto il fuoco nei locali della palestra della Dixon High School dove erano in corso le prove della cerimonia per i diplomi. È stato affrontato da un agente di polizia in servizio che gli ha sparato e lo ha ferito in maniera non grave.Continua a leggere

Usa - ex studente spara in una scuola : poliziotto sventa strage : strage sventata in una scuola superiore a Dixon, a circa 160 km a ovest di Chicago, Illinois, dove un poliziotto ha ferito un ex studente che aveva aperto il fuoco. Il giovane, che era stato espulso ...

Cacciati dall'Arma i due carabinieri accUsati di violenza sessuale su due studentesse americane. La rabbia del legale : L'Arma dei carabinieri ha destituito Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane. Lo scrive il Corriere della Sera. La decisione arriva al ...

Firenze - destituiti i due carabinieri accUsati di aver stuprato le studentesse americane : L'Arma dei carabinieri ha deciso di destituire Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane. La decisione arriva al termine dell'indagine disciplinare che era stata avviata dopo la denuncia delle ragazze. I due carabinieri sono in attesa della decisione sul rinvio a giudizio.Continua a leggere

Firenze - destituiti i due carabinieri accUsati di violenza sessuale su due studentesse americane : Marco Camuffo e Pietro Costa "espulsi" dall'Arma. Sono accusati dello stupro di due giovani statunitensi