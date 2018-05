Upfront 2018 19 CBS trailer di Magnum P I | Murphy Brown e God Friended Me

Upfront 2018-19 Cbs : Bull si sposta al lunedì con Magnum P.I. - Fbi dopo Ncis - Murphy Brown al giovedì : Rispetto agli altri network concorrenti, la Cbs non aspetta la midseason per proporre gran parte delle sue novità, ma le piazza già dall'autunno in palinsesto. Il lunedì, così, ospita da subito ben tre novità: The Neighborhood (con Max Greenfield al posto di Josh Lawson), Happy Together e, soprattutto, il reboot di Magnum P.I., che vedrà Jay Hernandez nel ruolo del protagonista che in passato toccò a Tom Selleck.Il martedì sarà la volta ...

Upfront 2018/19 ABC trailer di The Rookie - A Million Little Things - Grand Hotel e altri : ABC presenta un palinsesto che poggia su tre assi principali: le commedie familiari (con ben 10 serie tv di questo tipo in onda in autunno compresa Roseanne/Pappa e Ciccia), il giovedì di Shonda Rhimes ormai diventato famoso come #TGIT (Thank God It's Thursday), preservato confermando le quattro sue serie tv vista l'impossibilità di avere novità a causa del trasferimento di Rhimes a Netflix, e il successo della stagione scorsa The Good ...

Upfront 2018-19 Abc : a tutta comedy il martedì - mercoledì e venerdì - Agents of S.H.I.E.L.D. in estate : La Abc punta (quasi) tutto sulle comedy. Gli Upfront 2018-19 del canale di proprietà Disney hanno rivelato l'intenzione del network di rivolgersi con gran parte delle proprie serie tv ad un pubblico familiare, che già apprezza i suoi show, come Modern Family (che si prepara alla sua decima ed ultima stagione), black-ish e Speechless.Ecco, quindi, che il palinsesto autunnale della Abc è occupato per tre sere -il martedì, il mercoledì ed il ...

Upfront 2018/19 Fox i trailer di Cool Kids - Last Man Standing e The Passage : Non è stata una presentazione dei palinsesti facile per FOX che nel pieno dell'incertezza che regna sulla 20th Century Fox Tv, lo studio televisivo cui il canale è legato ma da cui si staccherebbe in caso di acquisto del gruppo Fox da parte della Disney (vendita che non include la rete Tv), decide di concentrare proprio su produzioni 20th Tv il cuore del suo palinsesto.FOX ha fatto alcune mosse azzardate come le controverse cancellazioni ...

Upfront 2018-19 Fox : le comedy si spostano al venerdì - il giovedì football - l'ultima stagione di Gotham in mid-season : Il palinsesto annunciato dalla Fox riserva molti cambiamenti, il primo dei quali è lo spostamento della serata dedicata alle comedy dal martedì al venerdì, quando andranno in onda la novità The Cool Kids ed il revival di Last Man Standing, che il network ha deciso di riportare in onda dopo la cancellazione sulla Abc l'anno scorso.Il martedì, invece, andrà a Lethal Weapon (con il nuovo co-protagonista Seann William Scott al posto di Clayne ...

Upfront 2018-19 NBC i trailer di New Amsterdam - Manifest e I Feel Bad : ...

Upfront 2018-19 Nbc : Manifest al lunedì - il mercoledì dedicato alla serie di Chicago - le altre novità in midseason : Si aprono ufficialmente gli Upfront 2018-19, grazie alla Nbc, il primo dei network generalisti ad annunciare il suo palinsesto per la prossima stagione televisiva. Un palinsesto nel segno della continuità, con una principale novità: il mercoledì sera sarà totalmente dedicato alle tre serie tv ambientate a Chicago, ovvero Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. Un modo, questo, anche per favorire eventuali cross-over evento nell'arco ...

Upfront 2018-19 The Cw : ordinate cinque serie - tra cui i reboot di Roswell e di Streghe : Anche The Cw scende in campo prima del previsto ed annuncia le nuove serie tv della prossima stagione televisiva in anticipo rispetto agli Upfront. Il network più giovane tra i generalisti può contare su un numero inferiore di novità rispetto alla concorrenza, ma negli anni The Cw ha sempre lavorato per espandere la propria fascia di pubblico, cercando di catturarne di nuovo. Chissà se le novità di quest'anno riusciranno ...

Upfront 2018-19 Cbs : ordinate cinque nuove serie tv (tra cui Magnum P.I.) : UPDATE 13/05: La Cbs inizia a fare sul serio, ed ordina quattro drama ed una comedy.La Cbs esordisce agli Upfront 2018-19 con i primi ordini dell'anno. Il network, così come fatto dalla Nbc e dalla Fox, ha anticipato i tempi ed ha annunciato le sue due prime nuove comedy della prossima stagione televisiva. E, dopo le polemiche del passato di aver dato troppo spazio, nelle proprie serie, solo a protagonisti bianchi, la Cbs corre ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinate cinque nuove serie tv : UPDATE 12/05: La Abc continua nella sua corsa verso gli Upfront, ed ordina cinque nuove serie tv.La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di ...

UPDATE 11/05: La Fox ordina anche la comedy Rel.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.

UPDATE 11/05: il network ordina anche il drama The InBetween tra le nuove serie.

UPDATE 10/05: La Nbc aggiunge Manifest tra i drama annunciati per la prossima stagione.

UPDATE 10/05: la Fox prosegue con gli ordini, annunciando una nuova comedy, The Cool Kids, ed un nuovo drama, Proven Innocent.