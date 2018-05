Uomini e Donne | Giulia Latini torna single | è finita con il fidanzato Andrea

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne : 'Non avevo il solito mood - mi è servito per mettere un punto' : Giulia De Lellis è tornata a Uomini e donne dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, col ...

Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne : «Non avevo il solito mood - mi è servito per mettere un punto» : ROMA - Giulia De Lellis è tornata a ' Uomini e donne ' dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi,...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 maggio 2018 : la pessima figura di Gianni Sperti! : La seconda parte di Uomini e Donne Over è davvero scoppiettante. Ursula non comprende come mai Sossio non le dia l’esclusiva. Gianni Sperti interviene per dire la sua. Maria De Filippi lo invita a chiedere scusa!-- Uomini e Donne: Ursula vorrebbe avere l’esclusiva da parte di Sossio. Lui invece è restio. Chiuso il capitolo Gemma, si passa al percorso di Sossio Aruta. Per lui entrano Nevila ed Ursula. La Bennardo ancora non comprende per ...

NILUFAR ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : "Lei è una bellezza acqua e sapone" : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:15:00 GMT)

Capire ‘Uomini e donne’ attraverso Foucault : di Renzo Polesello Chi frequenta le lezioni universitarie al mattino, spesso ha la fortuna di avere i pomeriggi liberi dallo studio per qualche ora. Se siete appassionati come me del gusto dell’orrido, o semplicemente della tv pattume, vi sarà sicuramente capitato di prendere visione di certi programmi pre-crepuscolari che hanno l’infallibile potere di causare alle persone poco abituate a certi standard una violentissima dispepsia. Non voglio ...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco - la verità dietro le quinte di Uomini e donne : Il Trono Over di Uomini e donne non è per i deboli di cuore ma soprattutto per chi è pronto a credere le infinite illazioni che maturano alle spalle dei suoi personaggi: come è avvenuto per Giorgio Manetti e Anna Tedesco che secondo Gianni Sperti nasconderebbero la loro storia d’amore. E’ intervenuto invece lo stesso Manetti per smentire ogni relazione intima con l’affascinante ex di U&D nonostante uno degli opininionisti ...

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne/ “Non sono tornata con il solito mood - è difficile spiegare...” : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e Donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:21:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Marco contro Giorgio - Gemma in lacrime : Uomini e Donne oggi: Giorgio al centro dello studio per parlare con Gemma, Marco non ci sta Giorgio a Uomini e Donne si intromette nuovamente nella storia tra Gemma e Marco. La Galgani sta mandando avanti la conoscenza con questo nuovo cavaliere, il quale ha dimostrato apertamente di essere interessato alla dama. In studio viene […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Marco contro Giorgio, Gemma in lacrime proviene da Gossip e Tv.

“Neanche tu puoi…”. Uomini e Donne al tritolo : cosa c’è dietro la guerra tra Giorgio e Gianni. E questo è solo l’ultimo episodio… : Poche settimane alla fine di Uomini e Donne e gli animi si accendono. Nell’occhio del ciclone, neanche a dirlo, Giorgio Manetti, forse il protagonista più discusso di questi ultimi anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, ora alle prese con un nuovo corteggiatore, ha lanciato una stoccata feroce nei confronti di Gianni Sperti che ha manifestato sospetti sul rapporto che lega Manetti ad Anna Tedesco. Su Uomini e Donne Magazine appaiono scatti dei ...

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - Maria De Filippi attacca la dama : "È senza senso ciò che fai" : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:44:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne - lite con Marco in studio : "Gemma esce con me - non ti intromettere!" : Al trono over di Uomini e Donne, GIORGIO MANETTI tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte a Gemma Galgani: il cavaliere vuole tornare con la dama torinese?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:25:00 GMT)

Uomini e Donne - trono classico : SARA - la scelta in villa o in studio? : La stagione di Uomini e Donne in corso è ormai agli sgoccioli e, tra ritiri e scelte finali, sale la curiosità per capire chi preferirà SARA Affi Fella tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre; l’ex partecipante di Temptation Island ha infatti annunciato, nel corso dell’ultima registrazione del programma (avvenuta il 15 maggio 2018), di essere pronta per indicare il nome del suo eventuale ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI/ Video - Uomini e Donne : insieme in palestra a... ballare! : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:00:00 GMT)