Uomini e Donne Giorgio Manetti e Tina Cipollari | solo amicizia? Kikò Nalli chiarisce

Uomini e Donne : Jack Vanore attacca Damante e difende Giulia De Lellis - : Certamente non sono state parole che sono piaciute all'opinionista Jack Vanore che su Instagram ha così tuonato: 'Nel mondo reale, fatto di Uomini veri e Donne con la D maiuscola, ci si rispetta, ci ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi prime foto e dichiarazioni di coppia : Subito dopo la scelta ad Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono scambiati i primi abbracci, baci, coccole e tenerezze da neo fidanzati. In un video pubblicato su Witty Tv, la coppia si è scambiata, per la prima volta, il numero di cellulare. L'ormai ex corteggiatore si è lasciato andare anche ad un pianto liberatorio per i sette stressanti mesi in cui ha dovuto lottare contro Nicolò Ferrari per arrivare dritto al cuore della ...

Uomini e Donne : Jack Vanore attacca Damante e difende Giulia De Lellis : Giulia De Lellis difesa da Jack Vanore dopo le lacrime a Uomini e Donne L’ospitata di oggi di Giulia De Lellis ha scatenato un vero polverone: non solo c’è stata la reazione di Andrea Damante, non c’è stato l’appoggio inaspettato di Gianni Sperti, ma anche Jack Vanore ha voluto dire la sua su Instagram, in difesa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Forse proprio per questo Maria De Filippi ha deciso di ...

Giulia De Lellis ringrazia Nilufar di Uomini e Donne : Giulia De Lellis dopo la puntata di Uomini e Donne ringrazia Nilufar Addati Dopo l’ospitata a Uomini e Donne, la prima senza Andrea Damante, Giulia De Lellis ha pubblicamente ringraziato Nilufar Addati. L’ex corteggiatrice ha preso parte alla scelta dell’italo-persiana, che è stata ben felice di avere come ospite l’esperta di tendenza. Per Giulia non […] L'articolo Giulia De Lellis ringrazia Nilufar di Uomini e ...

Giulia De Lellis nuova tronista?/ Uomini e Donne : "Tornare qui mi è servito per mettere un punto" : Giulia De Lellis , l'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sarà lei la nuova tronista? Ecco le sue parole emozionate(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:00:00 GMT)

“Costo e marca”. Il vestito di Giulia De Lellis che incanta. Lo ha indossato per il ritorno a ‘Uomini e Donne’ : è piaciuto a tutti : Ha letteralmente fatto impazzire tutti. Non solo il pubblico maschile, ovviamente, dato che la sua bellezza ormai è nota ai più (i social lo dimostrano), ma anche il pubblico femminile. Come? Giulia De Lellis ha lasciato ancora una volta il segno con i suoi outfit. Per il ritorno a ‘Uomini e Donne’, ospite della scelta di Nilufar Addati, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha scelto un abito particolare. Un mini dress di ...

GIULIA DE LELLIS NUOVA TRONISTA?/ Uomini e Donne : le parole dell'ex di Andrea Damante dopo la puntata : GIULIA De LELLIS , l'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sarà lei la NUOVA TRONISTA? Ecco le sue parole emozionate(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:20:00 GMT)

John Travolta a Cannes : «Donne e Uomini - basta farci la guerra» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi (a differenza del regista Christopher Nolan), l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era ...

NILUFAR ADDATI HA SCELTO GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - Uomini e Donne : ecco cosa hanno fatto dopo la scelta : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI sono la nuova coppia di Uomini e Donne: pioggia di auguri per la tronista e il corteggiatore che si godono la loro storia.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:06:00 GMT)

Giulia De Lellis nuova tronista?/ Lacrime a Uomini e Donne : Jack e la frecciatina a Damante - replicherà? : Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? L'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. “Nel mondo reale fatto di Uomini veri e Donne con la D maiuscola ci si rispetta, ci si tutela; ma evidentemente in questo caso manca la cosa principale: l’essere Uomini veri”. Con queste parole Jack Vanore prende pubblicamente le parti di Giulia De Lellis, protagonista indiscussa del nuovo ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che comunica che oggi ci sarà la scelta di Nilufar. Si parte con un filmato di Giulia De Lellis e del suo bellissimo percorso a Uomini e Donne, ricordi, emozioni, consigli e ringraziamenti a chi l’ha sempre sostenuta e continua a farlo. È il momento di Nilufar e la sua scelta. Nel filmato le prime immagini in villa; Nilufar arriva per prima e racconta le sue sensazioni a ridosso di ...

Il vestito dorato di Giulia De Lellis a Uomini e Donne : marca e prezzo : Di che marca è il vestito oro di paillettes che Giulia De Lellis ha indossato a Uomini e Donne Giulia De Lellis ha lasciato ancora una volta il segno con i suoi outfit. Per il ritorno a Uomini e Donne, ospite della scelta di Nilufar Addati, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha scelto un abito […] L'articolo Il vestito dorato di Giulia De Lellis a Uomini e Donne: marca e prezzo proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis a Uomini e Donne : 'Non rinnegherò mai niente - conservo tutto con amore'. E il pubblico la vuole sul trono : La puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio non sarà ricordata tanto per la scelta di Nilufar, quanto per la presenza in studio di Giulia De Lellis. Maria De Filippi, la accoglie ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 maggio 2018 : fortissimo litigio tra Giorgio e Marco! : Fuoco e fiamme negli studi di Uomini e Donne Over tra Marco e Giorgio! I due litigano aspramente. Maria De Filippi riprende Gemma Galgani, colpevole a suo parere di dire alcune cose, ma di farne altre. Uomini e Donne: Marco e Gemma raccontano al centro studio, come sta procedendo la loro conoscenza. Maria De Filippi informa i presenti che Giorgio Manetti ha una comunicazione da fare alla dama piemontese! La Puntata Uomini e Donne Over è carica ...