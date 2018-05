Una storia americana di fanatismo religioso | in un videogioco

Dice di avere 129 anni - ma la sua vità è Una "punizione" : la storia di Koku : Dalla morte del 117enne Nabi Tajima in Giappone il mese scorso, la donna più anziana documentata al mondo è considerata Chiyo Miyako , nata il 2 maggio 1901 , anch'essa giapponese. La vita umana ...

A Tolmezzo proiezione speciale di 'Cercivento. Una storia che va raccontata' : Ribadire la ferocia e l'inutilità di ogni guerra, in ogni tempo. È questo l'obiettivo del film documentario "Cercivento. Una storia che va raccontata", prodotto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Scienza - storia e arte per tutti : Una ricca edizione di Amico Museo : ... dal 18 maggio al 3 giugno, toccando varie tematiche e ambienti, dalla storia all'arte, dalla musica alla Scienza e alla natura. Vediamole nel dettaglio All'Orto Botanico gli appuntamenti sono: ...

"Un Ponte - Una storia …" a Palazzo Pantaleo in occasione dei 60 anni della realizzazione del Ponte Girevole di Taranto : ...eventi culturali per valorizzare il patrimonio culturale della nostra città allineandoci agli obiettivi dell'Agenda 2030 per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. ...

Fabrizio Corona : "La mia storia è stata Una guerra e ora voglio raccontarla a teatro. Io perseguitato per odio" : Fabrizio Corona è tornato. Dopo due anni di silenzio e sedici mesi di carcere, l'ex "re dei paparazzi" si confessa al settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 16 maggio. "La mia è l'unica versione, quella vera. È stata solo una guerra", attacca Corona.Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare con nessun nome altrimenti, dopo quest'intervista, ...

Harry e Meghan - storia di Una passione irresistibile : Un estratto del servizio di copertina del numero 20 di Vanity Fair, in edicola fino al 23 maggio Al principe Harry è bastato un solo appuntamento per rendersi conto che Meghan Markle era diversa da tutte le altre. La coppia si è incontrata per la prima volta a luglio del 2016 davanti a una bottiglia di rosé freddo alla Soho House, sulla Dean Street di Londra. Si seguivano già su Instagram ed evidentemente non si dispiacevano. Un’amica comune, ...

Vince due volte e diventa ricco - la storia di un uomo fortUnato Video : Un quarantenne di Sidney non si può certo definire un uomo sfortunato, poiché ha vinto il jackpot della lotteria due volte [Video] in una settimana, incassando 1,5 milioni di euro. Secondo quanto hanno riferito media e tabloid locali, il fortunato vincitore avrebbe acquistato i biglietti presso la stessa agenzia, a Bondi, nel Nuovo Galles del Sud. Le vincite sono state realizzate la settimana scorsa lunedì e sabato. Il vincitore ha riferito a un ...

Vince due volte e diventa ricco - la storia di un uomo fortUnato : Un quarantenne di Sidney non si può certo definire un uomo sfortunato, poiché ha vinto il jackpot della lotteria due volte in una settimana, incassando 1,5 milioni di euro. Secondo quanto hanno riferito media e tabloid locali, il fortunato vincitore avrebbe acquistato i biglietti presso la stessa agenzia, a Bondi, nel Nuovo Galles del Sud. Le vincite sono state realizzate la settimana scorsa (lunedì e sabato). Il vincitore ha riferito a un ...

Una storia di coraggio e successo – La linea Preziosa dedicata alla geografia emozionale : e adesso… un Temporary Store a Milano [GALLERY] : La splendida storia di Silvia Preziosa e del suo favoloso brand di gioielli dedicato alla geografia emozionale Se insisti e resisti raggiungi e conquisti diceva Trilussa. Questo aforisma non poteva che essere più azzeccato per raccontare la storia di Silvia Preziosa, proprietaria e designer di Preziosa, un brand di gioielli da sogno che diventa ogni giorno più famoso per le sue splendide, originali e uniche creazioni. La storia di Preziosa nasce ...

Vladimir Luxuria - La Confessione/ “Ho avuto Una storia con un politico del centro destra - ricordo una volta…” : Vladimir Luxuria, La Confessione di Peter Gomez, nella seconda serata del Canale NOVE l'ex politica si confessa: “Ho avuto una storia con un politico del centro destra, ricordo una volta…”.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:09:00 GMT)

Vladimir Luxuria : "Ho avuto Una storia con un potente di destra. Ricevevo avances da politici del Family Day. Smettevano se parlavo coi giornalisti” : "Ho avuto una storia d'amore con un potente del centrodestra. Aveva un'attrazione sessuale per me". In un'intervista rilasciata a La Confessione, in onda lunedì 14 maggio alle 22.20 su NOVE, Vladimir Luxuria, parla di una relazione avuta con un politico delle fila del centrodestra."Ero affezionata a questa persona", dice l'ex onorevole di Rifondazione Comunista, "Lui aveva un'attrazione soprattutto sessuale, una volta mi sono preoccupata ...

Alice Rohrwacher conquista il Festival di Cannes con “Lazzaro Felice” - la storia di Una piccola santità senza miracoli : Grande apprezzamento al Festival di Cannes per ‘Lazzaro felice’ il nuovo film di Alice Rohrwacher che ha ricevuto oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, al Grand Theatre Lumiere. La pellicola è stata il primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro e racconta la storia di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come ...

“Amore - sto male”. Daniela - 38 anni - muore così. A stroncarle la vita un gesto fatto centinaia di volte - come molti di noi. Una storia tanto triste quanto assurda : Avevano deciso di passare la giornata in casa. Il meritato riposo dopo una settimana di lavoro. Poi in mezzo ad un po’ di zapping televisivo, un libro e un’occhiata a una rivista Daniela ha visto arrivare uno dei suoi amici a quattro zampe. Il pelo deve esserle sembrato un po’ ispido, così ha deciso di spazzolarlo. Un’operazione che Daniela aveva fatto più volte, ma quel pomeriggio ha inziato a sentirsi male. In breve tempo la situazione ...