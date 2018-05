Una statua di Barbara D’Urso a Battipaglia

Barbara D’Urso divina : Battipaglia le vuole dedicare Una statua : Diva e divina: Barbara D’Urso presto potrebbe avere anche una statua dedicata a lei nel comune di Battipaglia. A quanto pare in questo paese in provincia di Salerno, la conduttrice è molto amata e i cittadini sarebbero pronti a realizzare un monumento in suo onore. L’iniziativa verrà promossa a breve tramite un referendum indetto sul web, in cui, come spiega il promotore Damiano D’Andrea, verrà raggiunta di certo la ...

Barbara D’Urso - a Battipaglia Una statua dedicata alla conduttrice : “E’ una zia bella e buona. Presto un sondaggio in rete” : Una statua a Barbara D’Urso. Non è l’incipit di un romanzo di fantascienza ma quel che potrebbe accadere a Battipaglia dove il geometra Damiano D’Andrea ha proposto prima un sondaggio tra i suoi concittadini e poi un referendum. Come riporta Salernonotizie.it la statua potrebbe apparire Presto in una qualche piazza o via: “Barbara – ha spiegato D’Andrea – rappresenta per i bambini la voce amica di una ...

Barbara d'Urso avrà Una sua statua? L'iniziativa bislacca : Barbara d'Urso è il personaggio del momento: e chi se lo sarebbe aspettato solo pochi mesi fa? La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello 15, nonostante gli out-out degli sponsor e le numerose critiche ricevute sui social e non, miete successi. Addirittura, ora, vogliono dedicarle una statua.La bizzarra iniziativa è stata presa nella città di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove è stato indetto un referendum ...

Non solo il dito - restaurata Una ciocca di capelli alla statua di Santa Bibiana del Bernini : Oltre al restauro del dito mutilato, la statua di Gian Lorenzo Bernini è stata sottoposta a un recupero totale, a partire dal fogliame alla base dell'opera e di una ciocca di capelli che adorna la chioma di Santa Bibiana.Continua a leggere

Okami : arriva sul mercato Una spettacolare statua di Shiranui : First 4 Figures, noto retailer di statuette e action figure dedicate ai videogiochi, ha appena presentato i due nuovi prodotti fiore all'occhiello del catalogo del sito web, due statue di Shiranui, la precedente reincarnazione di Amaterasu protagonista del franchise Okami.Due le versioni della statua, una Normal e un'altra Exclusive, che potranno essere acquistate per poco meno di 500 dollari sul sito ufficiale del produttore, anche se ...

Londra - per la prima volta la statua di Una donna a Parliament Square : E' la grande piazza davanti al parlamento britannico, sormontata dal Big Ben, diventata un simbolo della democrazia non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero, come testimoniano gli stessi ...

Statua coperta per un convegno islamico. Salvini twitta : 'Solo a me sembra Una follia?' : Un telo rosso per coprire una Statua di Epaminonda, politico e militare tebano, in un teatro di Cario Montenotte, località del savonese, in occasione di un convegno sul dialogo interreligioso ...

MotoGp - In Argentina Valentino Rossi meglio di Maradona : eretta Una statua in suo onore [VIDEO] : Rossi come al solito si mostra davvero grato di quello che i suoi fan di tutto il mondo sono in grado di dimostrargli. > PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI <

Cittadella - Una statua di nudo in pieno centro davanti al Duomo : è bufera : Cittadella, una statua di nudo in pieno centro davanti al Duomo: è bufera Il sindaco della cittadina nel Padovano difende la scelta del Comune di sistemare la scultura davanti al Duomo: “E’ arte e l’arte non va mai censurata” Continua a leggere

'Una statua per Gigi Riva' - continua la raccolta fondi : ROMA - continua con successo l'operazione 'Una statua per Gigi Riva' l'uomo, il campione, il sardo. Si tratta di una iniziativa di un gruppo di professionisti e appassionati cagliaritani che ha ...

Una statua restituisce le fattezze dell'uomo della Sindone : 'E ormai anche la scienza è di questa opinione. Noi abbiamo studiato per anni usando le più sofisticate tecnologie in 3d l'immagine lasciata dal corpo sul lenzuolo. E la statua ne è il risultato ...