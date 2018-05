Un Giorno in Pretura - due prime serate per i 30 anni tra Loro e Dogman : "La vita è un film" è il sottotitolo dei due speciali di Un Giorno in Pretura in onda eccezionalmente domenica 20 e 27 maggio in prima serata su Rai 3 per celebrare i suoi primi 30 anni, tutti condotti dall'ormai leggendaria Roberta Petrelluzzi (che vediamo in basso in un'immagine di qualche anno fa).prosegui la letturaUn Giorno in Pretura, due prime serate per i 30 anni tra Loro e Dogman pubblicato su TVBlog.it 17 maggio 2018 11:36.

Il processo a Emilio Zanini/ Diabolik e i dubbi sull'omicidio di Roberta Riina (Un Giorno in pretura) : Il processo a Emilio Zanini, Diabolik e i dubbi sull'omicidio di Roberta Riina commesso in maniera raccapricciante. L'accusa per l'uomo e il racconto di cronaca. (Un giorno in pretura)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:50:00 GMT)

Omicidio Alberto Musy/ Francesco Furchì - l'uomo col casco integrale all'ergastolo - Un Giorno in Pretura - : Omicidio Alberto Musy: il caso al centro della nuova puntata di Un giorno in Pretura, processi e ergastolo a carico di Francesco Furchì.

Omicidio Alberto Musy/ Francesco Furchì - l'uomo col casco integrale all'ergastolo (Un Giorno in Pretura) : Omicidio Alberto Musy: il caso al centro della nuova puntata di Un giorno in Pretura, le fasi processuali che portarono alla condanna all'ergastolo a carico di Francesco Furchì.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Petrelluzzi : "Un Giorno in pretura affresco della realtà italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Roberta Petrelluzzi a Blogo : "Un Giorno in pretura è un affresco della realtà italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Petrelluzzi : "Un Giorno in pretura affresco della realtà italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

Un Giorno in Pretura : 30 anni di processi con Roberta Petrelluzzi. Da stasera le nuove puntate : Un giorno in Pretura Trent’anni di cronaca televisiva tra aule di giustizia, arringhe, requisitorie, dibattimenti e sentenze. Un giorno in Pretura taglia lo storico traguardo dei tre decenni in onda e si attesta come il programma più longevo di Rai3. La trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi, che ha raccontato con immagini e testimonianze originali i principali casi giudiziari del Paese, tornerà stasera alle 23.55 per un nuovo ciclo ...