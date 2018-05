UEFA Champions Festival a Kiev nella settimana della finale

Champions : sfogo Buffon con il Real - l'UEFA apre un procedimento : Il portiere e capitano bianconero fu allontanato dall'arbitro Oliver per le proteste dopo il rigore concesso agli spagnoli all'ultimo minuto di recupero

Champions - UEFA apre indagine su Buffon : 16.42 L'Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti di Gigi Buffon per il comportamento tenuto in occasione di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di Champions dell'11 aprile scorso. Uno per il rosso diretto in occasione del rigore assegnato agli spagnoli nel recupero dall'arbitro Oliver; l'altro per le dichiarazioni rilasciate dal portiere bianconero (parole durissime sul direttore di gara) a fine partita. Il caso sarà ...

Uefa e Pepsi annunciano : sarà Dua Lipa l'artista musicale ad esibirsi per la finale UEFA Champions League 2018 : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca A Melfi uccide moglie e poi si suicida 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Uva : "La Var in Champions? UEFA non contraria - ma non in tempi brevi" : da tutto il mondo - "Le partite sono tantissime, 5.000 comprese gli impegni di tutte le coppe - ha aggiunto Uva -: ci vorrebbero troppi arbitri e dovrebbero provenire solo dai Paesi che lo usano. È ...

'Champions - Liverpool campione' : la gaffe della UEFA : ROMA - L'Uefa ci ha visto lontano e nonostante la finale del 26 maggio a Kiev manchino ancora 22 giorni la Federcalcio europea già conosce già il nome del vincitore della Champions 2018: il Liverpool .

Champions - la gaffe dell'UEFA : foto del Liverpool campione : Sul sito web dell'organismo del calcio europeo è comparso per errore un cartello che segnala gli inglesi come vincitori: lo fa notare, infastidito, il quotidiano spagnolo "As"

Champions League - “Liverpool campione” : che gaffe della UEFA [FOTO] : Le semifinali di Champions League hanno portato alle qualificazione all’ultimo atto della competizione Liverpool e Real Madrid, si preannuncia una gara spettacolare. Non sono mancate le polemiche in entrambe le semifinali, in particolar modo nel mirino sono finiti gli errori arbitrali. Nelle ultime ore clamorosa gaffe, sul sito web dell’Uefa è stata pubblicata una foto in cui compare il Liverpool come vincitore della Champions ...

UEFA apre al Var in Champions League?/ Ceferin riflette sull'introduzione agli ottavi nel 2018-2019 : Dopo le tante polemiche in Champions League per gli arbitraggi che hanno condizionato pesantemente molte gara, Ceferin, presidente dell'Uefa, ha aperto all'utilizzo del Var(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:59:00 GMT)

Champions League : UEFA nella bufera per assenza del 'var' : Moltissimi gli errori arbitrali che hanno fatto insorgere i dirigenti delle squadre eliminate, Italiane in primis, per non aver utilizzato 'la moviola in campo' come introdotta già nel nostro Paese e ...

L'UEFA si arrende all'evidenza e apre alla Var in Champions : Errori in serie dei fischietti: ipotesi via libera dagli ottavi L' ultimo di una lunga serie a puntare , giustamente, l'indice contro gli arbitri senza Var in Europa è stato il patron della Roma James ...

Champions - la Bild titola : 'Anche la Roma contro l'UEFA' : Non capisco perché non ci siano prove video nella competizione più importante del mondo, la Champions League'. Nell'altra semifinale era stato il Bayern a lamentarsi dopo l'eliminazione ad opera del ...

Il peso del Fair Play UEFA : l'interismo di Icardi potrebbe non bastare senza la Champions : L'argentino destinato a lasciare Milano, suo malgrado, senza gli introiti garantiti dalla massima competizione europea

Champions League : Liverpool ringrazia Roma - UEFA e autorità italiane : Champions League: incontro positivo al Viminale questa mattina Roma – Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito del Liverpool FC. “Il Liverpool Football Club ringrazia l’Uefa, la AS Roma e le autorità italiane per aver fornito i dettagli più aggiornati sulle procedure operative in vista della sfida di Champions League di mercoledì”. “Un incontro positivo e produttivo si è svolto a Roma oggi. Al quale tutti gli ...

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due romanisti. UEFA minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...