Ue | ' Sulla Tav l' Italia ha firmato impegni chiari'

"Sulla Tav avete preso impegni chiari". L'Ue avvisa l'Italia - mentre Salvini e Di Maio meditano lo stop : "È difficile speculare su cosa farà il nuovo governo, finché non presenta ufficialmente le sue richieste" ma "è molto chiaro che il governo italiano nel 2014 ha firmato impegni per completare i corridoi Ten-T" di cui fa parte la Tav. Così la commissaria Ue ai Trasporti Violeta Bulc commenta il programma di governo Lega-M5S che prevede la sospensione della Tav Lione-Torino."Aspettiamo e vediamo cosa propongono" ...

Trasportava cocaina Sulla provinciale Adelfia-Valenzano : arrestato 33enne di Ginosa : I Carabinieri della Compagnia di Triggiano. nell'ambito di controlli specifici per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella scorsa serata ad Adelfia, ...

Nadia Toffa salta le Iene : a poche ore dalla diretta - il triste annuncio Sulla sua salute. Stavolta è tutto vero : salta le Iene ancora una volta, Nadia Toffa , è non è una bufala. In settimana era iniziata a circolare in rete una vergognosa fake news in cui la bionda inviata, colpita da tumore e ora in cura, ...

Torino - acquisiti atti Sulla consulenza data al portavoce di Appendino. Che lo difende : “Non c’era incompatibilità” : Chiara Appendino ha difeso il suo portavoce, Luca Pasquaretta, definito anche da lei un “pit bull”, sempre pronto a tutelarla dalle critiche. Intanto, però, i carabinieri sono stati mandati dalla procura ad acquisire i documenti sulla consulenza da cinquemila euro per il Salone del libro che ha sollevato i dubbi delle opposizioni, ma anche quelli della maggioranza pentastellata che giudica l’incarico “inopportuno”. Nel pomeriggio di oggi la ...

Morto Shah Marai : il fotografo che raccontava la tragica storia dell'Afghanistan : è esploso Sulla bomba messa da un kamikaze : Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime. Fino al 2000, quando anche le ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : tutte le avversarie dell’Italia Sulla strada verso la promozione in Championship Division : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà Ungheria (n. ...

«Stava progettando un attentato lanciando un'auto Sulla folla» - terrorista africano arrestato a Napoli : Un migrante del Gambia è stato arrestato a Napoli nel corso di un'operazione congiunta di Digos e Ros per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica. L'uomo si...

Ilva-Alitalia - si torna al tavolo. Mercati - occhi puntati Sulla Bce : Draghi parteciperà anche al summit dell'Eurogruppo di venerdì a Sofia , Bulgaria, , che vedrà riuniti i ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro. In settimana, poi, la riunione della ...

“Mi ha molestata”. Bufera Sulla famosa cantante. E stavolta la verità sembra proprio questa. A denunciare gli abusi infatti è una donna a lei molto vicina. E adesso per lei si mette malissimo : Tegola per Mariah Carey, dopo il malore dello scorso novembre che l’aveva costretta a cancellare alcune tappe del tour ecco che una nuova e peggiore burrasca è pronta ad abbattersi. L’accusa nei confronti della cantante, idolo dei teenager e regina del Natale, è pesante ed arriva da dentro il suo entourage. Ad attaccarla infatti è la sua ex manager Stella Stolper, che, a quanto riportano i ben informati, sarebbe pronta a trascinarla in ...

Malore Sulla Torre di Pisa : muore turista di 63 anni. Stava salendo i gradini del monumento : L'uomo, 63 anni di nazionalità giapponese, è deceduto probabilmente per un Malore. All'arrivo sul posto il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.Continua a leggere

Abbiamo provato il gioco da tavolo Sulla peste nera di Feudalesimo e libertà : Nel Quattordicesimo secolo, un borgo viene colpito dalla peste nera che sta dilagando in Europa e alcuni abili cerusici intervengono per fermare il contagio. Peccato che ciascuno di loro abbia un diverso approccio alla medicina e, soprattutto, un’etica piuttosto discutibile. Pur di diventare i più illustri curatori della zona, questi medici dalle maschere a becco colme di spezie non esiteranno a interferire con l’attività dei rivali, sabotandoli ...

“Il filetto di Cosa nostra nei market di Palermo”. Le mani dei boss Sulla tavola - 6 arresti : In cella Pietro Formoso, fratello di due stragisti del ‘93. Investiva anche in oro e gioielli. Blitz di Guardia di finanza e Carabinieri, 6 arresti

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci Sulla crisi c’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...