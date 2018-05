Tutto pronto per la prima edizione del Varese Beer Festival | un weekend a

Rugby – Tutto pronto per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza : le formazioni ufficiali di Petrarca-Patarò Calvisano : Tutto pronto per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza che si disputerà sabato 19 maggio al ‘Plebiscito’ di Padova: ecco le formazioni ufficiali di Petrarca-Patarò Calvisano Inizia il conto alla rovescia conclusivo per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza che sabato 19 maggio al “Plebiscito” di Padova (ore 17, diretta www.theRugbychannel.it e app.fedeRugby.it) mette di fronte i padroni di casa del Petrarca, ...

Tutto pronto per l’edizione 2018 di Outdoor Sports Festival : Torna Outdoor Sports Festival, la manifestazione dedicata a chi ama movimento, adrenalina e relax nella natura con più di 20 discipline da provare in un weekend, dal surf al paracadutismo, tra spiaggia, boschi e panorami unici Un percorso di golf “pop up”, di cui approfittare nell’arco di un solo weekend, tra la celebre spiaggia di Baratti e la pineta retrostante: dal 1° al 3 giugno Outdoor Sports Festival, manifestazione dedicata a chi ama ...

Boxe – Europei elite femminili : Tutto pronto a Sofia - si parte il cinque giugno con la cerimonia d’apertura : L’Asics Arena di Sofia ospiterà l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno Sarà l’Asics Arena di Sofia a ospitare l’edizione 2018 degli Europei elite femminili, in programma dal 4 al 13 giugno. La competizione si aprirà ufficialmente il giorno 5 con il peso ufficiale, i sorteggi, la cerimonia di apertura e i primi match della fase preliminare, che durerà fino al giorno 9. Il 10 ci sarà ...

Ballando con le stelle 2018 - Tutto pronto per il gran finale : ... chi salirà sul gradino più alto del podio? Chi alzerà la coppa del vincitore? Ai nastri di partenza di questa sfida a colpi di danza, abbiamo personaggi e stili diversi: spettacolo, sport, web, moda,...

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score - quarti gara-2 : Tutto pronto a Casale e Bologna - si gioca! : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Treviso domina su Ferrara, Trieste batte all'ultimo Montegranaro; mercoledì si giocano le altre due partite(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:59:00 GMT)

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : Tutto pronto per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

Ballando con le Stelle - Tutto pronto per la finale : Gina Lollobrigida ballerina per una notte : Dopo la pausa di sabato scorso per fare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest, arriva sabato prossimo su Rai1 la finalissima di ' Ballando con le Stelle 2018 ' , che vedrà sfidarsi all'...

Di Maio pronto a Tutto pur di non perdere l'occasione governo : Se Luigi Di Maio non fosse di Pomigliano d'Arco, ma della Francia d'ancien régime sarebbe un volterriano 'Candide o dell'ottimismo'. Chiudiamo, stiamo per chiudere, domani è tutto fatto, e via così. ...

K BRAND partecipa a Technology Hub – Tutto pronto per la presentazione della piattaforma Kmeet : K BRAND presenta a Technology Hub la nuova versione della piattaforma Kmeet La software house lombarda K BRAND partecipa a Technology Hub, evento professionale sulle tecnologie innovative, con una serie di convegni dedicati alla customer experience nell’era digitale e alla piattaforma Kmeet, prodotto di ultima generazione per registrare e profilare gli utenti. Già scelta da EXPO Milano 2015 e dal gruppo PSA Peugeot –Citroën, la piattaforma è ...

Giro d'Italia 2018 ad Ascoli - Tutto pronto per lo spettacolo rosa : ... da via Napoli, infatti, prenderà via III Ottobre, viale Marconi, corso Vittorio Emanuele e piazza Arringo , dove farà una breve sosta di circa mezz'ora per offrire ai tifosi gadget e spettacoli. Una ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simulazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Laboratori - tavole rotonde e ospiti. Tutto pronto per la nona 'Festa della Scienza' ad Andrano - : ... presso la Sala Consiliare Castello Spinola-Caracciolo di Andrano, è organizzata una tavola rotonda sul tema 'Trasformazioni, tumori e timori: tra progressi della scienza, fake news e scoop ...

A Gerusalemme è Tutto pronto : Oggi sarà inaugurata l'ambasciata statunitense, la prima a stabilirsi nella città più contesa della storia The post A Gerusalemme è tutto pronto appeared first on Il Post.

Tutto pronto per l'apertura del ponte che collegherà la Crimea alla Russia : Si tratta di un'opera titanica che servirà a lanciare un messaggio a Tutto il mondo. La Crimea sarà direttamente connessa alla madrepatria dopo il referendum con cui ha deciso di separarsi dall' ...