“Tutto il mio amore” Giulia De Lellis | la confessione davanti a Maria De Filippi La

(Di giovedì 17 maggio 2018) Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmenteDenon presta orecchio.De, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è presentata in studio martedì scorso nel giorno della scelta di Nilufar. Prima di mostrare le ultime esterne che la napoletana ha fatto con i suoi corteggiatori,Deha mandato in onda un filmato che ripercorreva tutte le tappe di una storia d’amore nata nel programma. Il legame che le immagini raccontavano era quello nato traDee Andrea Damantepiù di due anni fa, un legame che tutti sanno essersi spezzato ...