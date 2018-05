Tumori | 240 nuovi casi l’anno di “Merkeloma” | il più raro della pelle

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Il Merkeloma, o carcinoma a cellule di Merkel è untumore, descritto per la prima volta nel 1972 e definito come carcinoma neuroendocrinocute. Colpisce un sottogruppo di cellule neuroendocrine cutanee, le cellule di Merkel, dalle quali prende il nome. In Italia vengono diagnosticati ogni anno 240di Merkeloma, con una prevalenza stimata di 1.400nel 2016. In Europa rappresenta meno dell’1% di tutti imaligni cutanei. Si tratta di una forma tumorale primitiva, contraddistinta dalla comparsa – specialmente a livellotesta e del collo – di lesioni eterogenee di varie dimensioni, che solitamente si manifestano come un nodulo color carne o rosso-bluastro, duro, indolore e lucido. L’infezione da poliomavirus a cellule di Merkel rappresenta uno dei principali fattori di rischio. “Da un nostro studio emerge che, ...