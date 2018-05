Tumore seno | a Roma Race for the Cure | inaugurato Villaggio Salute

A Milano la mostra che racconta la lotta al Tumore al seno - : lotta e la speranza, ma soprattutto il traguardo di una rinascita. Questo il tema della mostra dal titolo "Io ero, sono, sarò", al Castello Sforzesco di Milano dal 19 maggio al 19 giugno

«Io ero - sono - sarò» : donne - prima - durante e dopo il Tumore al seno. Le foto : «”Ehi mamma, cos’è questa pallina?” Mi chiede mio figlio una mattina qualunque. Una settimana dopo ero finita nel girone dantesco dei controlli. A scacciare la paura è stato un semplice pensiero: se il mio corpo ha generato una pallina, allo stesso modo perché non può eliminarla?». Silvia ha 47 anni e si è ammalata di tumore al seno due anni fa. Lo ha scoperto grazie a suo figlio e ha deciso di raccontare la sua storia ...

Tumore al seno : un test molecolare per rendere le cure più efficaci : Un test molecolare “che, attraverso l’analisi di 50 geni, calcola il rischio di recidiva a 10 anni in pazienti operate di Tumore al seno. Questo test è disponibile al Campus Bio-Medico di Roma dal 2014, quando era offerto in appena 3 centri in Europa, contro i 38 di oggi. Finora abbiamo valutato 150 pazienti e ad oggi siamo l’unico centro italiano che esegue il test. Il nostro obiettivo è garantire la personalizzazione delle ...

Tumore al seno e obesità : quale legame? : obesità e sovrappeso peggiorano la prognosi delle donne colpite da un cancro al seno, favorendo ricadute dopo l’intervento chirurgico e aumentando il rischio di morte di circa 1,33 volte rispetto alle pazienti senza chili di troppo. Uno studio italo-belga dimostra però che il pericolo di recidive di riduce somministrando il farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans) ketorolac durante la rimozione del Tumore. La ricerca è firmata da ...

Falla telematica in Gb - donne saltano lo screening per Tumore al seno : 270 morti : Un vero e proprio tragico errore che potrebbe aver causato la morte di circa 270 persone. A rivelarlo è stato il ministero della Salute britannico. Circa 450mila donne non si sarebbero sottoposte allo screening mammografico per il tumore al seno. Il tutto per una Falla nell'algoritmo informatico predisposto per questo tipo di test e che è fondamentale per il fronte della prevenzione. Per un prblema tecnico i dati di queste donne sono andati ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il Tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...

Tumore al seno / In Israele inaugurato un centro per le giovani donne affette da questa patologia : Tumore al seno, in Israele è stato inaugurato un centro per le giovani che soffrono di questa patologia. Un grande passo in avanti per un problema che colpiisce sempre più donne.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:08:00 GMT)

Salute - incinta con un Tumore al seno : diventa mamma grazie a una chemio speciale : Storia a lieto fine per una donna che, al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di avere un carcinoma in entrambi i seni: è riuscita ad essere operata e a partorire un bel maschietto all’ottavo mese di gravidanza. Adesso mamma e bambino stanno bene. E’ successo al Policlinico di Modena, protagonista una donna italiana di 36 anni. La donna è stata seguita dall’equipe dei medici della Breast Unit del Policlinico di Modena ...

Un Tumore al seno individuato grazie ad un telescopio : quando la scienza supera se stessa : Le tecniche di elaborazione delle immagini astronomiche utilizzate per affinare le prime immagini di Hubble si sono anche rivelate efficaci nell’identificare le microcalcificazioni in mammografie, che sono indicative del cancro al seno. Applicate alle mammografie, le tecniche software sviluppate per aumentare la gamma dinamica e la risoluzione spaziale delle immagini inizialmente sfocate di Hubble hanno permesso ai medici di individuare ...

Dormire poco causa il Tumore al seno? : Non siamo solo noi ad affermarlo, ma anche la scienza. Quando non si dorme non si riesce a fare nulla. A parte la spossatezza e la carenza di sonno potrebbero insorgere malattie gravi . I ricercatori ...

Pillola contraccettiva e rischio di Tumore al seno : ecco i nuovi risultati secondo una ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

Tumore al seno : identificata una proteina per bloccare la malattia : Circa 250.000 donne hanno ricevuto una diagnosi di cancro al seno nel 2017, secondo le stime dei National Institutes of Health, e circa 40.000 sono decedute a causa della malattia. Ora, i ricercatori dell’UT Southwestern Medical Center hanno identificato una proteina che è fortemente associata al Tumore al seno metastatico e che potrebbe essere un obiettivo per le terapie future. Alti livelli della proteina ZMYND8 sono collegati ad una scarsa ...

GammaPod blocca Tumore al seno : cicli radioterapia più brevi : L'obiettivo della sanità italiana e mondiale è migliorare la vita dei pazienti, anche quelli oncologici . La scienza e la tecnologia, negli ultimi anni, hanno aiutato indubbiamente sia i medici che i pazienti. Oggi la medicina dispone di apparecchi che facilitano le diagnosi e gli interventi chirurgici. La ...

Carlo Calenda : "Mia moglie ha appena finito di curarsi per un Tumore al seno. La prevenzione fa la differenza" : "Viola ha appena finito di curarsi per un tumore al seno scoperto per tempo. La prevenzione fa la differenza e il ruolo delle famiglie e dei mariti/compagni è fondamentale durante e dopo le cure". Carlo Calenda ha assistito alla presentazione in anteprima dello spot televisivo per la 19esima edizione della Race for the cure, realizzato per Cattleya da Francesca Archibugi. La moglie Violante ha partecipato attivamente e il ministro dello ...