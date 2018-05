Tumore del pancreas | arriva PEP | il primo “programma integrato” a misura di paziente

Medicina : il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del Tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Massimiliano Ossini svela un dramma del passato - la moglie incinta e malata di Tumore : Un episodio a dir poco drammatico ha sconvolto la vita di Massimiliano Ossini, il conduttore di Linea verde, Linea bianca e Mezzogiorno in famiglia, e della moglie Laura Gabrielli. Il presentatore ha infatti raccontato in un’intervista a DiPiù che quando la consorte era incinta del terzo figlio Giovanni si è ammalata di tumore alla tiroide. Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita ...

Massimiliano Ossini e la moglie incinta e malata di Tumore : il dramma del conduttore di Raidue : Il dramma privato di Massimiliano Ossini . Il conduttore di Mezzogiorno in famiglia su Raidue ha raccontato al settimanale DiPiù il calvario della moglie, che 9 anni fa ha scoperto in un colpo solo di ...

“Il Tumore - poi l’aborto”. L’amato conduttore tv racconta il dramma della moglie e della sua famiglia : Ormai è diventato uno dei volti più amati della televisione, Massimiliano Ossini è conosciuto dal grande pubblico come conduttore, ma non tutti sanno che nel passato di Ossini ci sono anche la professione di attore e di modello. Il conduttore è sposato dal 2003 con Laura Gabrielli che ha conosciuto in discoteca e con cui ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Il oro è un rapporto molto felice, ma è sconosciuto ai più il fatto che la ...

Massimiliano Ossini racconta del Tumore alla tiroide della moglie : La moglie di Massimiliano Ossini ha avuto un tumore alla tiroide Massimiliano Ossini è molto legato alla moglie, Laura, con la quale è sposato da tempo. I due hanno tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni, che hanno 13, 12 e 9 anni. Proprio durante la gravidanza del terzo figlio, la moglie di Ossini ha scoperto […] L'articolo Massimiliano Ossini racconta del tumore alla tiroide della moglie proviene da Gossip e Tv.

Tumore del colon : validato un test capire l’evoluzione della malattia : Napoli al vertice della ricerca contro il Tumore del colon. L’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” del capoluogo partenopeo ha contribuito in maniera decisiva alla validazione internazionale di un nuovo test, l’immunoscore, per la classificazione del cancro del colon, che nel 2017 in Italia ha fatto registrare 37.500 nuovi casi. Lo studio ha coinvolto un consorzio di 14 centri di 13 Paesi, sotto l’egida della Società dell’immunoterapia contro il ...

Si ammala di Tumore a causa del fumo : chiede risarcimento e viene condannato Video : Un uomo si è ammalato di carcinoma al polmone a causa del fumo. L'interessato era infatti solito fumare due pacchetti di sigarette al giorno e, dopo aver contratto della malattia, ha continuato a praticare questa cattiva abitudine. L'uomo si è così scagliato verso la multinazionale del tabacco e contro i Monopoli dello Stato, dichiarando di non essere riuscito a smettere di fumare, sostenendo che all'interno delle sigarette siano inserite delle ...

Segni e sintomi del Tumore del polmone : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Il tumore del polmone, benché spesso difficilmente sintomatico all’esordio, presenta alcuni segnali d’allarme legati in prima battuta alla sua modalità di crescita. I tumori a crescita endoluminale [1] possono aggettare all’interno del lume bronchiale e pertanto spesso ostruiscono i bronchi, impedendo una corretta ventilazione del parenchima polmonare a valle. I sintomi legati a questa crescita sono di carattere respiratorio: tosse e affanno i ...

Giornata nazionale della prevenzione del Tumore cutaneo : visite gratuite dei nei in tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa : Venerdì 18 maggio, in occasione della Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo sarà possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei presso tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è promossa da La Roche-Posay che, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), rinnova anche quest’anno ...

Non l’avvisano del Tumore e lei muore sei mesi dopo : due medici rinviati a giudizio : Credeva di avere solo dei calcoli alla colecisti e si era fatta operare per toglierli. Ma l'esito nefasto dell'esame istologico non le era mai stato comunicato. Sei mesi dopo l’operazione, Angela D. ha avvertito i primi dolori, ha scoperto di avere delle metastasi al fegato ed è morta.Continua a leggere

Tumore della bocca : Oral cancer day a Ragusa : Oral cancer Day a Ragusa: La prevenzione dei tumori della bocca: imparare a riconoscere i sintomi. Giornata organizzata da Andi.

Tumore della bocca : sintomi e regole generali di prevenzione : Ricorre oggi, 5 maggio, l’Oral Cancer Day. Quale miglior occasione per ricordare i sintomi del Tumore alla bocca e le regole generali di prevenzione? Attenzione a qualsiasi dolore alla bocca, ferita o ulcera che non si rimargina, gonfiore persistente, protubera nze, macchie bianche, rosse, grigie in bocca, così come al dolore e alla difficoltà nel mettere la dentiera in un punto preciso. Come prevenire il Tumore della bocca? Adottate ...

Le cure per il Tumore metastatico del colon-retto : localizzazione del Tumore ed età avanzata : Continua la serie di interviste a Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, sul tumore metastatico del colon-retto. È questa una delle neoplasie più frequenti, ma è anche prevenibile, guaribile, se diagnosticata precocemente e, comunque, curabile con gli approcci più moderni. Per prevenirla si raccomanda di aderire ai programmi di screening. Quando il tumore è già presente, con i trattamenti ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il Tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...