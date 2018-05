Tu sì que vales | Antonino Cannavacciuolo non sarà giudice

Antonino Cannavacciuolo non farà Tu sì que vales : la smentita : Tu sì que vales: Cannavacciuolo non sarà giudice Antonino Cannavacciuolo non farà il giudice di Tu sì que vales. In merito all’indiscrezione che Maria De Filippi voglia lo chef stellato come nuovo giurato del programma di Canale5, la Fascino p.g.t dà smentita ufficiale. “Pur considerando lo chef un grande uomo di spettacolo e di comunicazione” […] L'articolo Antonino Cannavacciuolo non farà Tu sì que vales: la smentita ...

Tu sì que vales : Simona Ventura al posto di Mara Venier? : Tu sì que vales: in pole Antonino Cannavacciuolo e Simona Ventura? Sostituire Mara Venier a Tu sì que vales non sarà facile, ma è un compito che Maria De Filippi deve svolgere con attenzione e solerzia. Secondo quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i casting per il ruolo di giudice popolare sono aperti e il più accreditato, in questo momento, è lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo che ha dato prova di grande ironia ...