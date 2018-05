optimaitalia

: Truffa #IPTV per guardare Sky e Mediaset Premium: quali multe e rischi per gli abbonati - wordweb81 : Truffa #IPTV per guardare Sky e Mediaset Premium: quali multe e rischi per gli abbonati - OptiMagazine : Truffa IPTV per guardare Sky e Mediaset Premium: quali multe e rischi per gli abbonati - Tecno__Android : -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Sgominata ancora una volta laperSky ea prezzi davvero irrisori: la Guardia di Finanza è impegnata in un'operazione per nuove ordinanze di custodia cautelare in tutta Italia, dopo aver sgominato una banda impegnata nel servizio illegale, con contatti presenti pure in Spagna, Germania e Svizzera. Una nuova operazione di ampio respito che mette di nuovo in evidenza iche corrono i semplicinell'aderire a questi pacchetti televisivi.Per chiunque ancora non lo sapesse, l'è un sistema che viene utilizzato per la ricezione di segnali televisivi attraverso l'utilizzo della connessione a banda ultra larga. La tecnologia in se e per se rappresenta un'innovazione del nostro presente, peccato che venga utilizzata per fornire abbonamenti stracciati a TV satellitari come Sky e, in barba alla legalità.Qualche esempio ...