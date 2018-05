eurogamer

: TrueAchivements: solo il 20-30% dei giocatori completa in media la campagna di un Call of Duty. #CallofDuty - Eurogamer_it : TrueAchivements: solo il 20-30% dei giocatori completa in media la campagna di un Call of Duty. #CallofDuty -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Lasingle player dei videogiochi della serieof Duty non è mai stata accolta dae stampa specializzata con estremo entusiasmo, ma i dati pubblicati dal sito di obiettivi TrueAchievements e riportati da IGN evidenziano una situazione allarmante per gli amanti del single player. Le statistiche fanno riferimento alla sola piattaforma Xbox, e sono state tratte dalla percentuale di sblocco degli obiettivi che premiano queicheno la.Stando ai dati, nell'intero franchise ladi utenti che sono riusciti a sbloccare gli obiettivi per ilmento dellasono il 20-30% di quelli totali, con picchi più o meno importanti tra i diversi capitoli della longeva serie di sparatutto Activision. Lamenota è quella di Black Ops III, che è stata conclusadal 4% dei. Quella invece più popolare è quella di ...