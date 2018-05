Trovati con 27 chili di droga e 187mila euro | arrestati padre e figlio

Rapporto ISPRA 2015/16 - in Italia 259 pesticidi Trovati nelle acque : Codacons - “dati allarmanti” : “Allarmanti i dati dell’ultimo Rapporto ISPRA “pesticidi nelle acquee”, che presenta i dati relativi al biennio 2015/16 proveniente dalle Regioni Italiane. Su 35.352 campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015-2016 – rileva il Codacons in una nota – sono stati trovati, nel 2016, pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5% dei ...

Pesticidi - ISPRA : 259 quelli Trovati nelle acque italiane - il glifosate l’erbicida con il maggior numero di superamenti : nelle acque superficiali, il glifosate, insieme al suo metabolita AMPA, è l’erbicida che presenta il maggior numero di superamenti e sono ricercati in 5 regioni (nel biennio precedente erano monitorati solo in Lombardia). Nel 2016, infatti, entrambe le sostanze risultano superiori agli standard di qualità ambientale per le acque (SQA) previsti dalla norma rispettivamente nel 24,5% e nel 47,8% dei siti monitorati per le acque superficiali. Degna ...

Terracina - Trovati 2 corpi in mare : mamma e figlia abbracciate erano uscite in acquascooter con imprenditore campano morto : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone, Pierluigi Iacobucci, due cadaveri di donne trovati oggi nelle acque di Terracina. A...

Terracina - sono di mamma e figlia i corpi Trovati in mare : erano con l’uomo annegato : sono di una cubana di 31 anni, Digne Cappe, e della figlia Sofia, di due, i corpi recuperati in mare al largo di Terracina. Il 3 maggio scorso, a Baia Domizia, era stato ritrovato quello dell’imprenditore Pierluigi Iacobucci, alla guida della moto d’acqua

Terracina - Trovati 2 corpi in mare : mamma e figlia abbracciate erano uscite in acquascooter con imprenditore campano mortoo : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone, Pierluigi Iacobucci, due cadaveri di donne trovati oggi nelle acque di Terracina. A...

Milano : Trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell'auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe

Milano : Trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della ...

Milano : Trovati con spranghe e coltello - 5 denunciati a corteo antagonisti : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché trovate in possesso di bastoni, spranghe ed un coltello nascosti nell’auto a bordo della quale viaggiavano durante il corteo degli antagonisti conclusosi poco fa a Milano. Secondo gli investigatori si tratterebbe di soggetti appartenenti all’area dura anarchica.I cinque sono stati bloccati dagli agenti della Digos e dell’Upgsp della ...

Skipper italiano su barca a vela disperso con un amico nell’Atlantico : riTrovati solo i resti dell’imbarcazione : Uno Skipper spezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta disperso, insieme ad un suo amico marinaio, Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l’allarme e’ la moglie dello Skipper, Rosa Cilano. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione Spezia a bordo di una barca a vela di 14 metri, Bright. A quanto risulta la barca e’ dispersa nel tratto di mare compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra. Aldo Revello fa lo Skipper di ...

In India - migliaia di bambini riTrovati grazie a un software di riconoscimento facciale : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Auto nel fiume Sacco : Trovati i corpi di una coppia di coniugi : Dopo ore di ricerche sono stati trovati i corpi di una coppia di coniugi finiti con una Fiat Panda nel fiume Sacco, in Ciociaria. Si indaga sulle cause dell'incidente che è costato la vita ad un ...

“Terribile”. Giornata di festa si trasforma in tragedia. Italiani intrappolati a 3.100 metri per tutta la notte. Quello che i soccorritori si sono Trovati davanti agli occhi è sconvolgente : Un’escursione in alta quota che, da Chamonix, doveva condurli a Zermatt, percorrendo quella che viene definita “la regina delle traversate di scialpinismo”, si è trasformata in tragedia, in territorio svizzero, domenica per un gruppo di 14 alpinisti. Di nazionalità italiana, francese e tedesca. Il bilancio sale a 5 morti. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; ...

Giallo a Schio - anziani coniugi Trovati morti in casa : Giallo a Schio, nel Vicentino, dove intorno alle 13.30 i vigili del fuoco hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita nella loro abitazione di via Pecori Giraldi. L'allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a...

India - riconoscimento facciale - riTrovati 3mila bimbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...