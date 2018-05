Trovano una cassaforte in giardino piena di soldi e diamanti | restituiscono tutto ai

“Ecco cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte interrata nel loro giardino e quello che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...

“Uniti anche nella morte”. Auto nel burrone - 3 vittime. Nello schianto si salva solo una 18enne che ora lotta tra la vita e la morte col suo bimbo in grembo. Quando arrivano i soccorritori si Trovano davanti una scena raccapricciante : L’immagine toglie il fiato. L’Auto in un burrone, irriconoscibile, e le lamiere contorte che gridano dolore e sofferenza. E lacrime. Tante lacrime. Perché dentro quell’Auto c’erano quattro persone tre delle quali sono state portate via per un motivo sul quale farà luce la magistratura. Giuseppe Marino, 24 anni, la moglie Chiara Carrubba, 20 anni, e Giovanni Violano di 33 anni, per loro non c’è stato nulla da fare. Mentre continua a ...

Orrore nella casa del Grande Fratello. I ragazzi si svegliano e Trovano una “sorpresa” raccapricciante nel bagno. Un vero scempio che fa scattare la rivolta. Cosa è successo? Chi è stato? Il mistero si risolve (tra le polemiche) : nella seconda puntata del Grande Fratello ne sono successe parecchie. Intanto veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è scoppiata a piangere in diretta perché suo padre le ha detto di non essere intenzionato a recuperare un rapporto con lei. Poi: Valerio ha dovuto abbandonare la casa non senza polemiche. Il ragazzo infatti è uscito ma ha fatto pesare al pubblico non poco il risultato del televoto. Tanto per dirne alcune. nella seconda puntata, ...

“Tiratelo fuori!”. L’ex sindaco muore nell’auto in fiamme. Prima lo schianto - poi la fine terribile sotto gli occhi del figlio impotente. Quella che i soccorritori si Trovano davanti è una scena agghiacciante : Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse volte Prima di incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato ...

Orrore durante l'ispezione di una casa finita all'asta - ex proprietario Trovano mummificato sul divano : Volevano visitare la casa finita all'asta, un rustico circondato dai boschi in contrada Molin Maso, a Valli del Pasubio, ma quando hanno aperto la porta hanno trovato il corpo dell'ex proprietario, ...

Castelvetrano - gli Trovano 1 - 6 kg di marijuana in casa. Scatta un arresto e una denuncia : Avevano in casa oltre un chilo e mezzo di marijuana pronta alla vendita. Sono stati scoperti a Castelvetrano dai Carabinieri durante una perquisizione domiciliare. Dopo la perquisizione e il ...

Due chili di hashish sotto una quercia. I carabinieri scavano e Trovano la droga : NERETO " NERETO " L'avevano pensata bene. Quale posto migliore, se non la fitta vegetazione della campagna, per nascondere un po' di hashish?L'idea è venuta a qualche, per il momento anonimo, pusher ...

Separate per 79 anni - le due sorelle si riTrovano dopo una vita : il momento dell’abbraccio : Bamei Que era stata separata dalla sua famiglia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. In tutto questo tempo il suo desiderio di riabbracciare i suoi fratelli e sorelle non si è mai spento. Ma solo una di loro è rimasta in vita. E nei giorni scorsi la 87enne è riuscita finalmente a rivederla.Continua a leggere

Cani sordi e ciechi Trovano una nuova vita a Saludecio con Abbaio Camp : L'educazione, lo sport e la formazione sono il nostro credo». Quante persone sono coinvolte in questo progetto? «Della nostra associazione fanno parte Andrea Tarquini , responsabile progetti Pet ...

Comprano una casa e in cantina Trovano un pitbull incatenato. La reazione del cane? Dolcissima : I nuovi proprietari di casa hanno trovato un cane lasciato legato a morire. È successo a St. Louis, in Missouri

I migranti di Novara Trovano una piscina dopo lo stop del sindaco : I migranti di Novara hanno trovato una piscina dove imparare a nuotare. A una settimana dallo stop imposto dall'amministrazione cittadina della Lega, che ha vietato alla cooperativa Pollicino di ...

"Mio figlio ha in camera una sostanza strana" : e i carabinieri Trovano hashish : 'Beccato' come un adolescente dalla madre, che, frugando in camera sua, ha finito per notare qualcosa di insolito. E' quanto accaduto a un operaio di 33 anni nel torinese, che teneva in casa dell'...