Troppa Grazia | Alba Rohrwacher è una Madonna che si batte contro contro corrotti e

ilfattoquotidiano

: Troppa Grazia Alba Rohrwacher è una Madonna che si batte contro gli contro burocrati corrotti e speculatori edilizi… - zazoomblog : Troppa Grazia Alba Rohrwacher è una Madonna che si batte contro gli contro burocrati corrotti e speculatori edilizi… - mlucy944 : RT @fattoquotidiano: Troppa Grazia, Alba Rohrwacher è la Madonna che si batte contro gli contro burocrati corrotti e speculatori edilizi ht… -

(Di giovedì 17 maggio 2018)dei miracoli. Dopo il “santo” Lazzaro nel film della sorella Alice, ecco che arriva a vedere persino la. Sì, proprio lei, con tanto di velo e occhi azzurri (quelli bellissimi ) dell’attrice israeliana Hadas Yaron. E cosìsi trasforma in Lucia, semplice geometra di provincia dotata di principi assai saldi che – naturalmente – contrastano con la fragile moralità circostante. E quando un manipolo diburocrati inizia un progetto di chiara speculazione edilizia, Lucia è chiamata dalla madre di Dio a “parlare con gli uomini” per impedire l’edificazione di tale nefandezza ma di una chiesa in suo onore. Tutto questo accade in, la nuova commedia di Gianni Zanasi approdata a Cannes in chiusura fuori concorso della Quinzaine des Realisateurs.ne è la protagonista accanto a un cast di italian stars che parte da Elio Germano ...