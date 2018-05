Tragedia all' Ilva | morto un operaio 28enne | colpito alla schiena da un cavo di acciaio

Ha 11 anni e deve essere operata. Quando esce dalla sala è la Tragedia : “Hanno sbagliato tutto” : La storia di Melody Driscoll aveva fatto il giro del pianeta. La piccola a soli 11 anni e purtroppo ha una tremenda malattia, la sindrome di Rett, che presto metterà fine alla sua vita, dal momento che non ha nessuna speranza di guarigione. A questa prospettiva così terrificante per lei e per la sua famiglia, si era aggiunto il fatto la bambina era stata “strappata” alla famiglia per essere data in affidamento a causa di divergenze tra i ...

Catanzaro - Tragedia in mare : due ragazzi muoiono tentando di recuperare un pallone : I due giovani, di circa 25 anni e originari del Gambia, si erano tuffati in acqua per recuperare un pallone col quale stavano giocando sulla spiaggia. Dispersi da ieri pomeriggio, i corpi dei due ragazzi sono stati avvistati e recuperati questa mattina all'alba dall'elicottero della regione Calabria.Continua a leggere

Pioltello - bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore/ Tragedia alle porte di Milano : Pioltello, bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore, Tragedia alle porte di Milano: è accaduto questa sera, attorno alle 20:30, in un palazzo di piazza Garibaldi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

Roma - inferno Capitale : dopo il bus in fiamme cade un pino di 20 metri. Tragedia sfiorata all'Eur : Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la Tragedia all'Eur. Per la...

Aldo Moro - a 40 anni dalla Tragedia tanti gli enigmi sull'omicidio - : Il 9 maggio 1978 il suo corpo viene trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista viene ucciso dalle Brigate Rosse dopo che il governo Andreotti si rifiuta di ...

Terremoti : la 5ª tappa del Giro d’Italia un omaggio alla Tragedia del Belice : La 5ª tappa del 101° Giro d’Italia, la 2ª sulle strade siciliane, si tiene in ricordo della Tragedia del Belice: 50 anni fa la splendida valle della provincia di Trapani venne devastata da un violento terremoto. Il Giro d’Italia onora le 370 vittime e ricorda anche i mille feriti e i circa 70 mila sfollati. Fra il 14 e il 15 gennaio 1968, tre scosse causarono danni ingenti nei Comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, ...

Cto di Iglesias - crolla soffitto accanto alla sala operatoria : Tragedia sfiorata in ospedale : Si tratta dell'ambiente dove il personale si prepara per gli interventi. Fortunatamente a momento dell'incidente non c'era nessuno nella sala. Ma ora fioccano le polemiche. “I responsabili di questo disastro hanno un nome e un cognome" scrive Valentina Pistis, candidata sindaca alle amministrative 2018.Continua a leggere

Tragedia all'alba a Robbiate Incidente - morto un diciottenne : Tragedia all'alba, qualche minuto prima delle 5, in via Milano a Robbiate dove un'auto è andata a schiantarsi contro il guardrail: purtroppo non c'è stato nulla da fare per il conducente, un ...

Sarno - a 20 anni dalla Tragedia ?«Io - sul tetto piangevo e pregavo» : Mia nonna resta attaccata alla finestra ed è una nenia continua. «Questa montagna stasera la vedo strana. Chissà cosa succede». È facilmente suggestionabile e vede il...

Tragedia a Trento - bambina di un anno cade dalla finestra del quarto piano e muore : Una bimba di un anno è caduta dalla finestra ed è morta sul colpo. E' successo a Trento: la bambina è caduta dalla finestra del quarto piano della casa di famiglia. La piccola è precipitata nel giardino sotto casa e i soccorsi sono stati immediati, ma non è stato possibile rianimarla.È accaduto nel quartiere di Piedicastello, nella zona ovest della città, e a verificare la dinamica dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri.L'allarme è scattato ...

Sarno 20 anni dopo - Mattarella : "Una Tragedia favorita dallo sfruttamento del suolo" : Il Capo dello Stato: "Quelle immagini sono un monito per l'intera nazione, piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma"

Sarno : 20 anni fa l’alluvione. Mattarella “Tragedia favorita da incuria” : La tragedia che causò 160 morti, ha ricordato il capo dello stato, fu causata da eventi meteo estremi ma “ingigantita dallo sconsiderato sfruttamento del suolo”

Tragedia alla festa : muore a 15 anni davanti ai compagni a causa di 'Netflix' Video : muore a soli 15 anni, durante una festa scolastica, a causa di una #droga chiamata Netflix and Chill. La sfortunata protagonista di questa Tragedia è Leah Kerry che, durante un #Party organizzato per la fine del quadrimestre, avrebbe ingerito tre pasticche della suddetta sostanza stupefacente, morendo a soli 15 anni sotto lo sguardo attonito dei compagni di scuola ed amici. La drammatica vicenda si è verificata a Devon, in Inghilterra, come ...

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la Tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...