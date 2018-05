sportfair

: Torreira, Praet, Zapata e Giampaolo: Ferrero svela il futuro dei suoi 'big' - Sport_Fair : Torreira, Praet, Zapata e Giampaolo: Ferrero svela il futuro dei suoi 'big' - TUTTOJUVE_COM : Ferrero: 'Praet? Tengo tutti tranne Torreira' - FcInter1908it : Ferrero saluta Torreira: 'Credo che spiccherà il volo. Praet? Ci stiamo lavorando...' - -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Il presidente della Sampdoria Massimo, ha reso nota la decisione del club in merito ad alcune vicissitudini di calciomercato Massimo, parlando ai microfoni di Skysport, ha affrontato l’argomento calciomercato relativamente alla sua Sampdoria. Il presidente doriano non riuscirà probabilmente a trattenereinvece verso la permanenza: “Pradé, Osti emi hanno rovinato. Ho dovuto mettere mano al portafogli per far restare il mister, sono tutti confermati. Io non sono un intenditore di calcio, sono un dottore e faccio delle analisi: la squadra va rafforzata ed è quello che farò.? Non posso tenere nessuno contro la sua volontà: è il momento che spicchi il volo. Gli altri, invece, rimarranno tutti, da. La Samp è un club importante, che aiuta i calciatori nella crescita e poi li manda a giocare in squadre ...