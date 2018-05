: Un presidente identitario ed etnicista peggiora la crisi della #Catalogna - limesonline : Un presidente identitario ed etnicista peggiora la crisi della #Catalogna - alfonslopeztena : Un presidente identitario ed etnicista peggiora la crisi della Catalogna. Incaricando l’anonimo Quim Torra, Puigde… - Agenzia_Ansa : Quim Torra nuovo presidente #Catalogna. Indipendentista eletto con 66 voti a favore e 65 contrari -

Con la stessa formula usata dal suo precedessore Puigdemont,ora in esilio, il nuovodella, Quimha assunto formalmente l'incarico durante una cerimonia a Barcellona ddurata di pochi minuti.ha promesso "fedeltà al popolo catalano ma non al Re di Spagna eCostitutuzione spagnola". Il governo di Madrid non era rappresentatocerimonia,nella quale invece ha assistito ildel Parlamento catalano Roger Torrent.(Di giovedì 17 maggio 2018)